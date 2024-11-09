Получателям российской пенсии за рубежом объяснили, как просить выплаты

Граждане РФ, проживающие за рубежом, могут продлить пенсию через портал «Госуслуги» с использованием сервиса биометрии. Об этом сообщил Консульский департамент МИД России.
«Проживающие за рубежом получатели российских пенсий теперь могут подать заявление по продлению выплаты пенсии на портале „Госуслуги“ с использованием сервиса биометрии», — говорится в telegram-канале ведомства. Для успешного получения услуги необходимо выполнение нескольких условий.
Как отметили в МИД России, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на ЕПГУ, усиленную неквалифицированную электронную подпись, полученную в приложении «Госключ», и подтвержденную биометрию, для чего требуется личное посещение банка на территории РФ с паспортом и СНИЛС.
Процесс подачи заявления включает использование устройства с веб-камерой и микрофоном для подтверждения личности по биометрии через портал. После подачи заявление подписывается в приложении «Госключ», и в течение 24 часов отправляется в СФР. Уведомление о поступлении заявления в СФР будет отображено в личном кабинете заявителя на ЕПГУ.
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