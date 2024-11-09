Получателям российской пенсии за рубежом объяснили, как просить выплаты

Россияне могут получить пенсии за рубежом с помощью биометрии в Госуслугах
© Служба новостей «URA.RU»
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Граждане РФ, проживающие за пределами страны, могут получить пенсию через «Госуслуги»
Граждане РФ, проживающие за пределами страны, могут получить пенсию через «Госуслуги» Фото:

Граждане РФ, проживающие за рубежом, могут продлить пенсию через портал «Госуслуги» с использованием сервиса биометрии. Об этом сообщил Консульский департамент МИД России.

«Проживающие за рубежом получатели российских пенсий теперь могут подать заявление по продлению выплаты пенсии на портале „Госуслуги“ с использованием сервиса биометрии», — говорится в telegram-канале ведомства. Для успешного получения услуги необходимо выполнение нескольких условий.

Как отметили в МИД России, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на ЕПГУ, усиленную неквалифицированную электронную подпись, полученную в приложении «Госключ», и подтвержденную биометрию, для чего требуется личное посещение банка на территории РФ с паспортом и СНИЛС.

Процесс подачи заявления включает использование устройства с веб-камерой и микрофоном для подтверждения личности по биометрии через портал. После подачи заявление подписывается в приложении «Госключ», и в течение 24 часов отправляется в СФР. Уведомление о поступлении заявления в СФР будет отображено в личном кабинете заявителя на ЕПГУ.

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Граждане РФ, проживающие за рубежом, могут продлить пенсию через портал «Госуслуги» с использованием сервиса биометрии. Об этом сообщил Консульский департамент МИД России. «Проживающие за рубежом получатели российских пенсий теперь могут подать заявление по продлению выплаты пенсии на портале „Госуслуги“ с использованием сервиса биометрии», — говорится в  telegram-канале ведомства.  Для успешного получения услуги необходимо выполнение нескольких условий. Как отметили в МИД России, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на ЕПГУ, усиленную неквалифицированную электронную подпись, полученную в приложении «Госключ», и подтвержденную биометрию, для чего требуется личное посещение банка на территории РФ с паспортом и СНИЛС. Процесс подачи заявления включает использование устройства с веб-камерой и микрофоном для подтверждения личности по биометрии через портал. После подачи заявление подписывается в приложении «Госключ», и в течение 24 часов отправляется в СФР. Уведомление о поступлении заявления в СФР будет отображено в личном кабинете заявителя на ЕПГУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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