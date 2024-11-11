Дочка «Росатома» в ХМАО набирает бурильщиков на высокие зарплаты

ООО «Геоновасервис», дочерняя компания «Росатома» в ХМАО, открыла вакансии бурильщиков с зарплатой от 250 тысяч рублей за вахту. Об этом агентству URA.RU сообщил представитель компании, отметив, что предпочтение отдается специалистам с опытом работы от трех лет.
«Мы ищем квалифицированных сотрудников для работы вахтовым методом на объектах с трудноизвлекаемыми запасами. Бурильщики получают зарплату от 250 тысяч рублей за 30 рабочих смен, также предусмотрены северные надбавки и премии», — пояснили в компании.
Работодатель обещает сотрудникам северную надбавку с первого дня, премии по результатам деятельности, доплаты за вахтовый метод и вредные условия труда, материальную помощь на важные события, а также новогодние подарки для детей. Бурильщикам необходимо будет обслуживать и ремонтировать оборудование, контролировать его техническое состояние, соблюдать технологические регламенты и вести первичную документацию.
ООО «Геоновасервис» учреждено ООО «РусВэллГруп — Технологические партнерства» (входит в структуру «Росатома») и нефтесервисом «Ньютех Велл Сервис». Компания оказывает услуги по интенсификации нефтяных и газовых скважин с использованием метода гидроразрыва пласта (ГРП).
Ранее URA.RU писало, что дочернее общество «Роснефти» в ХМАО набирает персонал в буровые бригады на зарплату от 350 тысяч рублей. Предприятию нужны опытные сотрудники со стажем от трех лет.
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