Дочка «Росатома» в ХМАО набирает бурильщиков на высокие зарплаты

Компания «Геоновасервис» из ХМАО ищет нефтяников на зарплату от 250 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дочка «Росатома» набирает бурильщиков в ХМАО
Дочка «Росатома» набирает бурильщиков в ХМАО Фото:

ООО «Геоновасервис», дочерняя компания «Росатома» в ХМАО, открыла вакансии бурильщиков с зарплатой от 250 тысяч рублей за вахту. Об этом агентству URA.RU сообщил представитель компании, отметив, что предпочтение отдается специалистам с опытом работы от трех лет.

«Мы ищем квалифицированных сотрудников для работы вахтовым методом на объектах с трудноизвлекаемыми запасами. Бурильщики получают зарплату от 250 тысяч рублей за 30 рабочих смен, также предусмотрены северные надбавки и премии», — пояснили в компании.

Работодатель обещает сотрудникам северную надбавку с первого дня, премии по результатам деятельности, доплаты за вахтовый метод и вредные условия труда, материальную помощь на важные события, а также новогодние подарки для детей. Бурильщикам необходимо будет обслуживать и ремонтировать оборудование, контролировать его техническое состояние, соблюдать технологические регламенты и вести первичную документацию.

ООО «Геоновасервис» учреждено ООО «РусВэллГруп — Технологические партнерства» (входит в структуру «Росатома») и нефтесервисом «Ньютех Велл Сервис». Компания оказывает услуги по интенсификации нефтяных и газовых скважин с использованием метода гидроразрыва пласта (ГРП).

Ранее URA.RU писало, что  дочернее общество «Роснефти» в ХМАО набирает персонал в буровые бригады на зарплату от 350 тысяч рублей. Предприятию нужны опытные сотрудники со стажем от трех лет.

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ООО «Геоновасервис», дочерняя компания «Росатома» в ХМАО, открыла вакансии бурильщиков с зарплатой от 250 тысяч рублей за вахту. Об этом агентству URA.RU сообщил представитель компании, отметив, что предпочтение отдается специалистам с опытом работы от трех лет. «Мы ищем квалифицированных сотрудников для работы вахтовым методом на объектах с трудноизвлекаемыми запасами. Бурильщики получают зарплату от 250 тысяч рублей за 30 рабочих смен, также предусмотрены северные надбавки и премии», — пояснили в компании. Работодатель обещает сотрудникам северную надбавку с первого дня, премии по результатам деятельности, доплаты за вахтовый метод и вредные условия труда, материальную помощь на важные события, а также новогодние подарки для детей. Бурильщикам необходимо будет обслуживать и ремонтировать оборудование, контролировать его техническое состояние, соблюдать технологические регламенты и вести первичную документацию. ООО «Геоновасервис» учреждено ООО «РусВэллГруп — Технологические партнерства» (входит в структуру «Росатома») и нефтесервисом «Ньютех Велл Сервис». Компания оказывает услуги по интенсификации нефтяных и газовых скважин с использованием метода гидроразрыва пласта (ГРП). Ранее URA.RU писало, что  дочернее общество «Роснефти» в ХМАО набирает персонал в буровые бригады на зарплату от 350 тысяч рублей. Предприятию нужны опытные сотрудники со стажем от трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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