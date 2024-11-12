Счетная палата не поддержала закон, отправляющий к психологам перед разводом

Счетная палата РФ опубликовала отзыв на законопроект. Согласно проекту, суды будут отправлять супругов к психологу, прежде чем оформить развод. Заключение Счетной палаты опубликовано на сайте законодательного органа власти.
«Предлагаемое законопроектом регулирование, позволяющее суду понуждать разводящихся мужчину и женщину к получению социально психологических услуг, нарушает один из базовых принципов социального обслуживания — его добровольность», — говорится в заключении Счетной палаты. Документ был внесен на рассмотрение Думы в октябре.
Свое несогласие с законопроектом в Счетной палате объяснили тем, что ухудшение демографической ситуации, снижение престижа института брака, увеличение числа детей, растущих в неполных семьях, невозможно решить, усложняя процедуру развода. Напротив , необходим комплекс мер для укрепления семьи и обеспечения ее финансового благополучия.
Законопроект, обязующий суды отправлять семейные пары на консультацию к психологу, рассмотрят на заседании Думы в декабре 2024 года. Замечания и предложения по проекту принимаются от профильных комитетов Думы и органов власти до сегодняшнего дня, 12 ноября. Так, например, комитет по молодежной политике идею проекта поддержал, но перечислил в своем заключении ряд замечаний. Представители комитета попросили уточнить источники финансирования в случае, если закон будет принят, а также указать, какие именно органы будут оказывать социально-психологические услуги семьям, подавшим на развод.
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