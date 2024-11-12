Мэрия Екатеринбурга намерена привлечь федеральные деньги на вторую ветку метро

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новую линию планируют проложить до 2045 года
Новую линию планируют проложить до 2045 года Фото:

Администрация Екатеринбурга попытается получить деньги из федерального бюджета на строительство второй ветки метро, которую хотят обустроить до 2045 года. Об этом рассказал вице-мэр Алексей Корюков на онлайн-брифинге.

«У нас бюджет трехлетний. Мы надеемся, что инвестиционная составляющая на уровне федерации будет предусматривать и развитие метро. Я думаю, что для городов миллионников это очень важно», — сказал замглавы.

По его словам, сейчас идут работы по трассировке второй ветки. «С учетом того, что город развивается в разных направлениях, она немного меняется», — отметил Корюков. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Екатеринбурга попытается получить деньги из федерального бюджета на строительство второй ветки метро, которую хотят обустроить до 2045 года. Об этом рассказал вице-мэр Алексей Корюков на онлайн-брифинге. «У нас бюджет трехлетний. Мы надеемся, что инвестиционная составляющая на уровне федерации будет предусматривать и развитие метро. Я думаю, что для городов миллионников это очень важно», — сказал замглавы. По его словам, сейчас идут работы по трассировке второй ветки. «С учетом того, что город развивается в разных направлениях, она немного меняется», — отметил Корюков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...