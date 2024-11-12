Мэрия Екатеринбурга намерена привлечь федеральные деньги на вторую ветку метро

Администрация Екатеринбурга попытается получить деньги из федерального бюджета на строительство второй ветки метро, которую хотят обустроить до 2045 года. Об этом рассказал вице-мэр Алексей Корюков на онлайн-брифинге.
«У нас бюджет трехлетний. Мы надеемся, что инвестиционная составляющая на уровне федерации будет предусматривать и развитие метро. Я думаю, что для городов миллионников это очень важно», — сказал замглавы.
По его словам, сейчас идут работы по трассировке второй ветки. «С учетом того, что город развивается в разных направлениях, она немного меняется», — отметил Корюков.
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