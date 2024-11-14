Экс-председателю СБУ предъявили обвинение за обстрелы ДНР и ЛНР

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение бывшему председателю Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову за обстрелы Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ.
«С учетом совокупности собранных доказательств <...>предъявлены обвинения Ивану Баканову, который с мая по декабрь 2019 года исполнял обязанности, а затем занимал должность председателя службы безопасности Украины», — сообщили в СК РФ. Их цитирует агентство ТАСС.
Кроме того, к уголовной ответственности привлекли Александра Данилюка. С мая по октябрь 2019 года он занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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