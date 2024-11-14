Экс-председателю СБУ предъявили обвинение за обстрелы ДНР и ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи СК предъявили обвинение бывшему председателю СБУ Ивану Баканову за обстрелы и другие преступления на территории ДНР и ЛНР
Следователи СК предъявили обвинение бывшему председателю СБУ Ивану Баканову за обстрелы и другие преступления на территории ДНР и ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение бывшему председателю Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову за обстрелы Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ.

«С учетом совокупности собранных доказательств <...>предъявлены обвинения Ивану Баканову, который с мая по декабрь 2019 года исполнял обязанности, а затем занимал должность председателя службы безопасности Украины», — сообщили в СК РФ. Их цитирует агентство ТАСС.

Кроме того, к уголовной ответственности привлекли Александра Данилюка. С мая по октябрь 2019 года он занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение бывшему председателю Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову за обстрелы Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ. «С учетом совокупности собранных доказательств <...>предъявлены обвинения Ивану Баканову, который с мая по декабрь 2019 года исполнял обязанности, а затем занимал должность председателя службы безопасности Украины», — сообщили в СК РФ. Их цитирует агентство ТАСС. Кроме того, к уголовной ответственности привлекли Александра Данилюка. С мая по октябрь 2019 года он занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...