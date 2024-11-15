15 ноября 2024

В Екатеринбурге подростки закидали уток глыбами снега. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Утки. Екатеринбург, птицы, утка, утка на воде
Действия подростков осудили в соцсетях Фото:

В Екатеринбурге 15 ноября подростки делали большие комки из снега и кидали их в уток. Инцидент произошел возле парка Маяковского, рассказал очевидец в соцсетях.

«Проходил по мосту мимо парка Маяковского и наблюдал такую картину, как молодëжь кидала в уток огромные комки снега», — сообщил мужчина telegram-каналу Злой Екатеринбург. Видео стало быстро распространяться по соцсетям.

В комментариях пользователи осудили действия подростков. Многие возмутились и попросили призвать к ответственности за подобное поведение. «Это не просто шалость, это жестокость по отношению к беззащитным животным», — написала девушка по видео.

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В Екатеринбурге 15 ноября подростки делали большие комки из снега и кидали их в уток. Инцидент произошел возле парка Маяковского, рассказал очевидец в соцсетях. «Проходил по мосту мимо парка Маяковского и наблюдал такую картину, как молодëжь кидала в уток огромные комки снега», — сообщил мужчина telegram-каналу Злой Екатеринбург. Видео стало быстро распространяться по соцсетям. В комментариях пользователи осудили действия подростков. Многие возмутились и попросили призвать к ответственности за подобное поведение. «Это не просто шалость, это жестокость по отношению к беззащитным животным», — написала девушка по видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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