В Екатеринбурге 15 ноября подростки делали большие комки из снега и кидали их в уток. Инцидент произошел возле парка Маяковского, рассказал очевидец в соцсетях.
«Проходил по мосту мимо парка Маяковского и наблюдал такую картину, как молодëжь кидала в уток огромные комки снега», — сообщил мужчина telegram-каналу Злой Екатеринбург. Видео стало быстро распространяться по соцсетям.
В комментариях пользователи осудили действия подростков. Многие возмутились и попросили призвать к ответственности за подобное поведение. «Это не просто шалость, это жестокость по отношению к беззащитным животным», — написала девушка по видео.
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