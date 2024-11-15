Общество В Екатеринбурге подростки закидали уток глыбами снега. Видео 16 ноября 2024 в 03:06 Размер текста - 17 + Действия подростков осудили в соцсетях Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Екатеринбурге 15 ноября подростки делали большие комки из снега и кидали их в уток. Инцидент произошел возле парка Маяковского, рассказал очевидец в соцсетях. «Проходил по мосту мимо парка Маяковского и наблюдал такую картину, как молодëжь кидала в уток огромные комки снега», — сообщил мужчина telegram-каналу Злой Екатеринбург. Видео стало быстро распространяться по соцсетям. В комментариях пользователи осудили действия подростков. Многие возмутились и попросили призвать к ответственности за подобное поведение. «Это не просто шалость, это жестокость по отношению к беззащитным животным», — написала девушка по видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 15 ноября подростки делали большие комки из снега и кидали их в уток. Инцидент произошел возле парка Маяковского, рассказал очевидец в соцсетях. «Проходил по мосту мимо парка Маяковского и наблюдал такую картину, как молодëжь кидала в уток огромные комки снега», — сообщил мужчина telegram-каналу Злой Екатеринбург. Видео стало быстро распространяться по соцсетям. В комментариях пользователи осудили действия подростков. Многие возмутились и попросили призвать к ответственности за подобное поведение. «Это не просто шалость, это жестокость по отношению к беззащитным животным», — написала девушка по видео. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям