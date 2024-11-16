«Хотел припугнуть»: новые подробности покушения на подростков в Красноуральске

Свердловчанин, расстрелявший двух подростков, хотел припугнуть их

17 ноября 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

После выстрела Вячеслав Кожевников ушел домой Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Красноуральска (Свердловская область) 53-летний Вячеслав Кожевников не хотел намеренно стрелять в двух подростков, он собирался просто припугнуть их, выстрелив в воздух. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к следствию. «Вячеслав увидел по камерам подростков, которые хулиганили возле его дома. Он решил напугать их. Взял ружье, просунул в щель входной двери дома и выстрелил, что называется, наотмашь. Он не целился в них. И выстрел был всего один, просто дробь разлетелась так, что досталось обоим», — сказал собеседник агентства. После выстрела Кожевников, уверяет инсайдер, ушел домой. За парнями он не гнался, хотя отец одного из пострадавших утверждал в беседе с корреспондентом URA.RU обратное. «Кожевников следил за порядком на своей территории. Ему не нравилось, когда баловались с питьевой колонкой возле его дома. Он часто делал замечания разным подросткам, которые, по его мнению, вели себя непристойно. За этот год он написал три заявления в полицию по фактам хулиганства. Последнее было написано в день, когда случилось это ЧП. Кроме того, травили его и соседских собак», — заключил собеседник URA.RU. Стрельба раздалась вечером 14 ноября по улице Маяковского. Ранения получили два парня — Денис и Степан. Они возвращались с тренировки домой. И, по одной версии, стали закидывать окна дома Кожевникова снежками. Мужчина не стерпел и схватился за ружье. Юноши выжили, их поместили в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Кожевникова арестовали, в СИЗО он пробудет до 14 января 2025 года. Свою вину он признал частично. На судебном заседании стало известно о написанном заявлении Кожевникова для участия в СВО. Всю актуальную информацию по делу агентство собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Красноуральска (Свердловская область) 53-летний Вячеслав Кожевников не хотел намеренно стрелять в двух подростков, он собирался просто припугнуть их, выстрелив в воздух. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к следствию. «Вячеслав увидел по камерам подростков, которые хулиганили возле его дома. Он решил напугать их. Взял ружье, просунул в щель входной двери дома и выстрелил, что называется, наотмашь. Он не целился в них. И выстрел был всего один, просто дробь разлетелась так, что досталось обоим», — сказал собеседник агентства. После выстрела Кожевников, уверяет инсайдер, ушел домой. За парнями он не гнался, хотя отец одного из пострадавших утверждал в беседе с корреспондентом URA.RU обратное. «Кожевников следил за порядком на своей территории. Ему не нравилось, когда баловались с питьевой колонкой возле его дома. Он часто делал замечания разным подросткам, которые, по его мнению, вели себя непристойно. За этот год он написал три заявления в полицию по фактам хулиганства. Последнее было написано в день, когда случилось это ЧП. Кроме того, травили его и соседских собак», — заключил собеседник URA.RU. Стрельба раздалась вечером 14 ноября по улице Маяковского. Ранения получили два парня — Денис и Степан. Они возвращались с тренировки домой. И, по одной версии, стали закидывать окна дома Кожевникова снежками. Мужчина не стерпел и схватился за ружье. Юноши выжили, их поместили в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Кожевникова арестовали, в СИЗО он пробудет до 14 января 2025 года. Свою вину он признал частично. На судебном заседании стало известно о написанном заявлении Кожевникова для участия в СВО. Всю актуальную информацию по делу агентство собирает в отдельном сюжете.