В Совфеде вспомнили про ядерную доктрину, говоря про ответ на атаки вглубь РФ

Дальнобойные ракеты, которыми США, Франция и Британия разрешили Киеву бить по территории РФ, станут законной целью для российской армии, так же как и логистические маршруты ВСУ. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«Для Вооруженных сил России логистика обеспечения и обслуживания военных поставок для ВСУ давно известна. Поэтому дальнобойное оружие станет такой же мишенью, как и все остальные цели, по которым мы регулярно отрабатываем», — заявил Бондарев. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что ВС РФ обладают достаточно высокоэффективными средствами, которые способны перехватывать и уничтожать любой вид оружия, даже дальнобойное.
Бондарев также отметил, что последствия возможного использования дальнобойного оружия четко прописаны в новой ядерной доктрине РФ, которую уже изучили соответствующие службы и центры принятия решений в США и Европе. По его мнению, инициатива применения такого оружия против РФ исходила от США, что создает сложности как для России, так и для будущей администрации в Белом доме.
Глава США Джо Байден впервые официального разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по регионам РФ. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что подобное решение будет означать прямое участие НАТО в конфликте. Он отмечал, что в случае угрозы безопасности Россия может применить ответные меры.
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