14 марта 2025

Вице-премьер Стефанишина заявила, что Украина вступит в Евросоюз в 2030 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Киев рассчитывает на членство в альянсе
Киев рассчитывает на членство в альянсе Фото:
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Украина вступит в Европейский союз в 2030 году. Об этом заявила вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.

«Серьезность намерений Евросоюза подтверждается формированием бюджета на 2026-2032 годы с учетом будущего членства Украины, а также попытками Венгрии заблокировать включение нашей страны в следующий бюджет альянса. Мы во многих секторах уже интегрированы в Европейский союз», — подчеркнула Стефанишина. Ее мнение приводит Forbes.

Накануне депутаты Национального собрания Франции приняли резолюцию о повышении финансовой помощи Украине и использовании замороженных российских активов в интересах Киева. За проголосовали 288 парламентариев, 54 — выступили против.

В западных странах сейчас заморожены активы на сумму 300 миллиардов евро, большая часть из которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. На конец октября 2024 года эти заблокированные активы оценивались в 176 миллиардов евро. Часть доходов от них Евросоюз начал использовать для поддержки Украины.

Ранее URA.RU рассказывало, что Стефанишина удивилась заявлениям генсека НАТО Марка Рютте, который отказал Киеву в членстве в альянсе. Она возразила, что это не обсуждалось на предыдущих встречах с представителями Североатлантического альянса.

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Украина вступит в Европейский союз в 2030 году. Об этом заявила вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина. «Серьезность намерений Евросоюза подтверждается формированием бюджета на 2026-2032 годы с учетом будущего членства Украины, а также попытками Венгрии заблокировать включение нашей страны в следующий бюджет альянса. Мы во многих секторах уже интегрированы в Европейский союз», — подчеркнула Стефанишина. Ее мнение приводит Forbes. Накануне депутаты Национального собрания Франции приняли резолюцию о повышении финансовой помощи Украине и использовании замороженных российских активов в интересах Киева. За проголосовали 288 парламентариев, 54 — выступили против. В западных странах сейчас заморожены активы на сумму 300 миллиардов евро, большая часть из которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. На конец октября 2024 года эти заблокированные активы оценивались в 176 миллиардов евро. Часть доходов от них Евросоюз начал использовать для поддержки Украины. Ранее URA.RU рассказывало, что Стефанишина удивилась заявлениям генсека НАТО Марка Рютте, который отказал Киеву в членстве в альянсе. Она возразила, что это не обсуждалось на предыдущих встречах с представителями Североатлантического альянса.
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