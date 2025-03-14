14 марта 2025

Трамп заявил, что Украине не стоило задираться с тем, кто крупнее тебя

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп подчеркнул, что Киеву нужно было избежать конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не следовало ввязываться в конфликт с Россией, поскольку нужно было понимать — РФ крупнее и мощнее. Американский политик отметил, что Киеву не помогли ни поставки оружия от союзников, ни большие финансовые транши от других государств.

«Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя», — процитировало слова Трампа с выступления в американском Министерстве юстиции РИА Новости. Также американский президент раскритиковал действия своего преемника Джо Байдена в связи с началом конфликта на Украине, сказав, что нельзя было допустить этого вооруженного противостояния.

Как сообщало URA.RU ранее, по словам Трампа, обсуждение с Россией вопроса о прекращении огня в конфликте с Украиной проходит тяжело. Однако США получают хороший отклик из Москвы. Также политик отметил, что информация о перспективе прекращения огня появится в понедельник, 17 марта.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не следовало ввязываться в конфликт с Россией, поскольку нужно было понимать — РФ крупнее и мощнее. Американский политик отметил, что Киеву не помогли ни поставки оружия от союзников, ни большие финансовые транши от других государств. «Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя», — процитировало слова Трампа с выступления в американском Министерстве юстиции РИА Новости. Также американский президент раскритиковал действия своего преемника Джо Байдена в связи с началом конфликта на Украине, сказав, что нельзя было допустить этого вооруженного противостояния. Как сообщало URA.RU ранее, по словам Трампа, обсуждение с Россией вопроса о прекращении огня в конфликте с Украиной проходит тяжело. Однако США получают хороший отклик из Москвы. Также политик отметил, что информация о перспективе прекращения огня появится в понедельник, 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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