Трамп заявил, что Украине не стоило задираться с тем, кто крупнее тебя

15 марта 2025 в 02:05 Размер текста - 17 +

Трамп подчеркнул, что Киеву нужно было избежать конфликта Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не следовало ввязываться в конфликт с Россией, поскольку нужно было понимать — РФ крупнее и мощнее. Американский политик отметил, что Киеву не помогли ни поставки оружия от союзников, ни большие финансовые транши от других государств. «Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя», — процитировало слова Трампа с выступления в американском Министерстве юстиции РИА Новости. Также американский президент раскритиковал действия своего преемника Джо Байдена в связи с началом конфликта на Украине, сказав, что нельзя было допустить этого вооруженного противостояния. Как сообщало URA.RU ранее, по словам Трампа, обсуждение с Россией вопроса о прекращении огня в конфликте с Украиной проходит тяжело. Однако США получают хороший отклик из Москвы. Также политик отметил, что информация о перспективе прекращения огня появится в понедельник, 17 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не следовало ввязываться в конфликт с Россией, поскольку нужно было понимать — РФ крупнее и мощнее. Американский политик отметил, что Киеву не помогли ни поставки оружия от союзников, ни большие финансовые транши от других государств. «Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя», — процитировало слова Трампа с выступления в американском Министерстве юстиции РИА Новости. Также американский президент раскритиковал действия своего преемника Джо Байдена в связи с началом конфликта на Украине, сказав, что нельзя было допустить этого вооруженного противостояния. Как сообщало URA.RU ранее, по словам Трампа, обсуждение с Россией вопроса о прекращении огня в конфликте с Украиной проходит тяжело. Однако США получают хороший отклик из Москвы. Также политик отметил, что информация о перспективе прекращения огня появится в понедельник, 17 марта.