В ЕР разгорелся спор о том, как повысить статус инженеров

Единороссы запустили большую дискуссию о том, как России достичь технологического лидерства. Основная проблема в тотальной нехватке кадров: большинство студентов-инженеров не доучиваются, а Минпросвещению не удается спрогнозировать, какие специалисты будут нужны через 10 лет. На заседании бюро высшего совета ЕР ведущие политики и топ-менеджеры предложили свои варианты выхода из положения, и тут же их покритиковали. К чему пришли, и как будут повышать статус инженеров в России — в материале URA.RU.
Заседание в центральном исполкоме партии открыл председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов. Начать он решил с рассказа о гуманитарных проектах «Единой России» в зоне СВО. По его словам, партия доставила в новые регионы 134 тысячи тонн гуманитарной помощи. На Донбассе и в Новороссии на постоянной основе функционируют 45 гуманитарных центров партии и 20 пунктов выдачи гуманитарной помощи. В качестве пожертвований для помощи беженцам собрали более 534 млн рублей.
«Наша партия не может позволить себе ослабить это направление, пока население и бойцы нуждаются в нашей поддержке. И отдельное внимание прошу уделить организации первой волонтерской и гуманитарной помощи нашим гражданам в освобождаемых сейчас населенных пунктах Курской области», — подытожил свое вступление Грызлов.
Участники перешли к самому объемному вопросу заседания. Первым делом Грызлов отметил, что кадровое обеспечение технологического лидерства — важнейшая задача системы образования. Только решив ее, удастся достичь национальных целей, определенных указом президента. На сегодня такими кадрами необходимо обеспечить сразу восемь национальных проектов.
Единоросс усомнился в тактике правительства по прогнозированию кадровых потребностей в отраслях. Сегодня горизонт такого планирования – пять лет. По мнению Грызлова, это слишком короткий срок.
«Получается, что только мы успеваем разработать образовательные стандарты и подготовить одних специалистов, как выясняется, что у нас жесточайший дефицит других. Рациональность такого прогноза вызывает вопросы у экспертов. Долгосрочный прогноз должен быть в 10-15 лет, чтобы мы могли более планомерно готовить специалистов, нужных для промышленности», — сказал политик.
При сохранении подобного подхода Россия не сможет претендовать на лидерство и останется в роли потребителя устаревших технологий, считает Грызлов. По его словам, конкурентоспособность страны возможна только при наличии специалистов, способных генерировать уникальные решения.
Следом единоросс поднял проблему высокого процента «недоучек» в сфере инженерии. «Явная проблема в уверенности студентов в востребованности своих компетенций. Молодежь чувствует, что ее обучают технологиям вчерашнего дня и не дают знаний и навыков, чтобы разрабатывать решения для будущего и рассчитывать на успех и признание», — полагает Грызлов.
Завершив с критикой, Грызлов призвал присутствующих присоединиться к дискуссии. Он признался, что все проекты решения уже подготовлены, но он намеренно не раздал их участникам. «Они не были розданы, чтобы не затуманивали идеи, которые вы можете высказать во время обсуждения. После завершения заседания бюро я попрошу в недельный срок подготовить решения с учетом ваших предложений», — уточнил Грызлов.
Слово взял первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Он предложил ввести с пятого класса изучение естественных наук вместе с инженерией, технологией и математикой, развивать уроки труда в средней и старшей школе в направлении новых перспективных технологий, создать единый координационный центр развития карьерной траектории инженеров для высокотеха вместе с Минпромторгом.
Кравченко также предложил вести комплекс мер дополнительного стимулирования для инженеров. В частности — льготную ипотеку.
«Партия могла бы взять на себя координирующую роль. Ведь процесс обучения и подготовки кадров растянут во времени. Ответственность распределена между разными участниками системы госуправления. Зачастую не хватает консолидации усилий», — отметил Кравченко.
Один из главных бенефициаров этой работы, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, также присутствующий на заседании, признался, что крайне заинтересован во всех этих начинаниях: «Сложность задач, стоящих перед нашими учеными и инженерами, постоянно растет. Для их выполнения необходимо преодоление кадрового дефицита. В ближайшие три года нам понадобится свыше 20 тысяч и инженеров высшей квалификации и около 130 тысяч специалистов рабочих профессий».
Ощущая нехватку специалистов, «Ростех» уже вкладывает миллиарды рублей в рекрутинг студентов. «Мы развиваем систему собственных учебных центров, инвестируем в материально-техническую базу колледжей, привлекаем наставников с предприятий. Студенты наших программ трудоустроены с первого курса, а с третьего курса включаются в перспективные проекты на предприятиях. Это дополнительный заработок, что для молодых людей немаловажно. Мы инвестировали в опорные университеты более 14 млрд рублей», — раскрыл Чемезов.
Кравцов в первую очередь отреагировал на критику председателя бюро высшего совета ЕР по поводу горизонта планирования. По словам министра, увеличить сроки прогнозирования, вероятно, удастся в будущем. Однако даже стратегия на пять лет сделала работу эффективнее.
Министр также выразил недоумение по поводу предложенных ранее депутатом Госдумы Кравченко инициатив. «С нами это согласовано не было. Просьба проговорить с нами предложения, которые были сделаны. Образование — в определенной степени консервативная система. К нововведениям надо очень внимательно отнестись. Предложения, особенно для пятого и шестых классов, очень аккуратно обсуждать, чтобы не навредить», — подчеркнул Кравцов.
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