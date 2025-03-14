14 марта 2025

«Воевода вещает» опубликовал последние слова сбитого пилота МиГ-29 ВСУ

Истребитель ВКС России сбил украинский самолет МиГ-29
© Служба новостей «URA.RU»
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ВКС России сбили самолет противника
ВКС России сбили самолет противника Фото:

Истребитель армии России сбил в воздушном бою самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает telegram-канал «Воевода Вещает».

«Самолет падает, принято решение катапультироваться», — передает telegram-канал «Воевода вещает» слова украинского пилота МиГ-29. Вражеский истребитель был сбит экипажем Су-30МС2 ВКС России. Из радиоперехвата стало понятно, что самолет противника поражен.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили МиГ-29 ВСУ. Также были уничтожены беспилотники противника, передает RT.

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Истребитель армии России сбил в воздушном бою самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает telegram-канал «Воевода Вещает». «Самолет падает, принято решение катапультироваться», — передает telegram-канал «Воевода вещает» слова украинского пилота МиГ-29. Вражеский истребитель был сбит экипажем Су-30МС2 ВКС России. Из радиоперехвата стало понятно, что самолет противника поражен. Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили МиГ-29 ВСУ. Также были уничтожены беспилотники противника, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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