«Воевода вещает» опубликовал последние слова сбитого пилота МиГ-29 ВСУ

Истребитель армии России сбил в воздушном бою самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает telegram-канал «Воевода Вещает».
«Самолет падает, принято решение катапультироваться», — передает telegram-канал «Воевода вещает» слова украинского пилота МиГ-29. Вражеский истребитель был сбит экипажем Су-30МС2 ВКС России. Из радиоперехвата стало понятно, что самолет противника поражен.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили МиГ-29 ВСУ. Также были уничтожены беспилотники противника, передает RT.
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