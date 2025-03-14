Минздрав выдвинул новые условия женщинам для проведения аборта

Минздрав опубликовал предлагаемый перечень медпоказаний к аборту

15 марта 2025 в 02:34 Размер текста - 17 +

В Минздраве уточнили условия для аборта Фото: Илья Московец © URA.RU Минздрав России озвучил новые условия для проведения аборта, расширив перечень медицинских показаний. В частности, в список включены язвы желудка и двенадцатиперстной кишки при опасных кровотечениях, тяжелая умственная отсталость, различные психические расстройства и состояния, связанные с высоким риском суицида. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. «В список входят такие заболевания, как шизофрения, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, детский аутизм при определенных условиях и др. Корректировки направлены на обеспечение безопасности и здоровья женщин, страдающих от серьезных заболеваний и состояний, которые могут ухудшиться во время беременности и родов», — отмечается в документе . Также, помимо психических и неврологических расстройств, предлагается добавить в список медицинских показаний для аборта применение иммунодепрессантов с мутагенным и тератогенным потенциалом при трансплантации органов и тканей. Кроме этого, в перечень включены острый инфаркт миокарда, эмболия и жизнеугрожающее состояние тромбоза вен. Как сообщало URA.RU ранее, Министерство здравоохранения России разработало новый проект приказа, который уточняет медицинские показания для аборта и корректирует критерии тяжести состояний, требующих прерывание беременности. В документе сделан акцент на тяжелые медицинские состояния, которые делают роды невозможными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минздрав России озвучил новые условия для проведения аборта, расширив перечень медицинских показаний. В частности, в список включены язвы желудка и двенадцатиперстной кишки при опасных кровотечениях, тяжелая умственная отсталость, различные психические расстройства и состояния, связанные с высоким риском суицида. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. «В список входят такие заболевания, как шизофрения, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, детский аутизм при определенных условиях и др. Корректировки направлены на обеспечение безопасности и здоровья женщин, страдающих от серьезных заболеваний и состояний, которые могут ухудшиться во время беременности и родов», — отмечается в документе. Также, помимо психических и неврологических расстройств, предлагается добавить в список медицинских показаний для аборта применение иммунодепрессантов с мутагенным и тератогенным потенциалом при трансплантации органов и тканей. Кроме этого, в перечень включены острый инфаркт миокарда, эмболия и жизнеугрожающее состояние тромбоза вен. Как сообщало URA.RU ранее, Министерство здравоохранения России разработало новый проект приказа, который уточняет медицинские показания для аборта и корректирует критерии тяжести состояний, требующих прерывание беременности. В документе сделан акцент на тяжелые медицинские состояния, которые делают роды невозможными.