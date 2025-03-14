14 марта 2025

Минздрав выдвинул новые условия женщинам для проведения аборта

Минздрав опубликовал предлагаемый перечень медпоказаний к аборту
© Служба новостей «URA.RU»
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Родильный дом № 1. Магнитогорск, роддом, родильная палата, роженица
В Минздраве уточнили условия для аборта Фото:

Минздрав России озвучил новые условия для проведения аборта, расширив перечень медицинских показаний. В частности, в список включены язвы желудка и двенадцатиперстной кишки при опасных кровотечениях, тяжелая умственная отсталость, различные психические расстройства и состояния, связанные с высоким риском суицида. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«В список входят такие заболевания, как шизофрения, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, детский аутизм при определенных условиях и др. Корректировки направлены на обеспечение безопасности и здоровья женщин, страдающих от серьезных заболеваний и состояний, которые могут ухудшиться во время беременности и родов», — отмечается в документе.

Также, помимо психических и неврологических расстройств, предлагается добавить в список медицинских показаний для аборта применение иммунодепрессантов с мутагенным и тератогенным потенциалом при трансплантации органов и тканей. Кроме этого, в перечень включены острый инфаркт миокарда, эмболия и жизнеугрожающее состояние тромбоза вен.

Как сообщало URA.RU ранее, Министерство здравоохранения России разработало новый проект приказа, который уточняет медицинские показания для аборта и корректирует критерии тяжести состояний, требующих прерывание беременности. В документе сделан акцент на тяжелые медицинские состояния, которые делают роды невозможными.

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Минздрав России озвучил новые условия для проведения аборта, расширив перечень медицинских показаний. В частности, в список включены язвы желудка и двенадцатиперстной кишки при опасных кровотечениях, тяжелая умственная отсталость, различные психические расстройства и состояния, связанные с высоким риском суицида. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. «В список входят такие заболевания, как шизофрения, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, детский аутизм при определенных условиях и др. Корректировки направлены на обеспечение безопасности и здоровья женщин, страдающих от серьезных заболеваний и состояний, которые могут ухудшиться во время беременности и родов», — отмечается в документе. Также, помимо психических и неврологических расстройств, предлагается добавить в список медицинских показаний для аборта применение иммунодепрессантов с мутагенным и тератогенным потенциалом при трансплантации органов и тканей. Кроме этого, в перечень включены острый инфаркт миокарда, эмболия и жизнеугрожающее состояние тромбоза вен. Как сообщало URA.RU ранее, Министерство здравоохранения России разработало новый проект приказа, который уточняет медицинские показания для аборта и корректирует критерии тяжести состояний, требующих прерывание беременности. В документе сделан акцент на тяжелые медицинские состояния, которые делают роды невозможными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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