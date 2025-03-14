В РФ введут новые пошлины для борьбы с нелегальным алкоголем

15 марта 2025 в 05:10 Размер текста - 17 +

Пошлины призваны упорядочить рынок этанола Фото: Илья Московец © URA.RU Комитет Госдумы по экономической политике предложил компетентным ведомствам рассмотреть новые меры для регулирования оборота лекарственного препарата «Этанол». Среди предложенных инициатив — введение госпошлин за лицензию на фармацевтическую деятельность для компаний, работающих с этой продукцией. Соответствующее официальное письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. «Рассмотрение возможности введения государственных пошлин за лицензирование деятельности фармацевтических организаций, использующих препарат „Этанол“, представляется целесообразным в контексте упорядочивания оборота на рынке данного лекарственного средства», — процитировали письмо комитета Госдумы «Известия». Предложение было сформулировано по итогам совещания с участием Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития и других ведомств. Как сообщало URA.RU ранее, на рынке этанола в России выявили схему по уходу от уплаты акцизов. По сведениям Центра развития перспективных технологий, у 219 оптовых продавцов на складах зависло около 100 миллионов литров нелегального этанола. Такой объем несанкционированной медицинской продукции привел к убыткам государства в сумме 70 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет Госдумы по экономической политике предложил компетентным ведомствам рассмотреть новые меры для регулирования оборота лекарственного препарата «Этанол». Среди предложенных инициатив — введение госпошлин за лицензию на фармацевтическую деятельность для компаний, работающих с этой продукцией. Соответствующее официальное письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. «Рассмотрение возможности введения государственных пошлин за лицензирование деятельности фармацевтических организаций, использующих препарат „Этанол“, представляется целесообразным в контексте упорядочивания оборота на рынке данного лекарственного средства», — процитировали письмо комитета Госдумы «Известия». Предложение было сформулировано по итогам совещания с участием Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития и других ведомств. Как сообщало URA.RU ранее, на рынке этанола в России выявили схему по уходу от уплаты акцизов. По сведениям Центра развития перспективных технологий, у 219 оптовых продавцов на складах зависло около 100 миллионов литров нелегального этанола. Такой объем несанкционированной медицинской продукции привел к убыткам государства в сумме 70 млрд рублей.