14 марта 2025

Трамп: сегодня США провели очень хорошие звонки с Россией и Украиной

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Трамп рассказал о звонках в РФ и на Украину
Трамп рассказал о звонках в РФ и на Украину Фото:

Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении успешных телефонных переговоров с Россией и Украиной, которые могут привести к прекращению огня. Он выразил надежду на достижение соглашения между странами. Об этом американский лидер заявил во время своего выступления в Министерстве юстиции США.

«У нас сегодня были очень хорошие звонки с Россией и с Украиной. Они (Украина — ред.) согласились на прекращение огня, если мы сможем достичь этого с Россией», — сообщил Дональд Трамп.

По его словам, новая информация о перемирии может появиться 17 марта. Дополнительно, Трамп уточнил, что Вашингтон ведет продуктивные диалоги с Москвой для установления режима прекращения огня. Он отметил, что переговоры проходят на высоком уровне и вызывают оптимистичные ожидания относительно будущего разрешения конфликта.

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Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении успешных телефонных переговоров с Россией и Украиной, которые могут привести к прекращению огня. Он выразил надежду на достижение соглашения между странами. Об этом американский лидер заявил во время своего выступления в Министерстве юстиции США. «У нас сегодня были очень хорошие звонки с Россией и с Украиной. Они (Украина — ред.) согласились на прекращение огня, если мы сможем достичь этого с Россией», — сообщил Дональд Трамп. По его словам, новая информация о перемирии может появиться 17 марта. Дополнительно, Трамп уточнил, что Вашингтон ведет продуктивные диалоги с Москвой для установления режима прекращения огня. Он отметил, что переговоры проходят на высоком уровне и вызывают оптимистичные ожидания относительно будущего разрешения конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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