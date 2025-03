NYT: гражданам России существенно ограничат въезд в США

США могут запретить и ужесточить въезд для граждан 43 стран, включая Россию и Белоруссию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Соединенных Штатов планируют ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, среди которых находятся Россия и Белоруссия. Об этом сообщает The New York Times. «Вашингтон не станет полностью закрывать свои границы для россиян и белорусов, но визы смогут получить только состоятельные предприниматели, посещающие США по вопросам, связанным с бизнесом», — сообщают источники The New York Times. Такие меры затронут прежде всего туристов и мигрантов из РФ и Белоруссии. Кроме этого, в рамках обновленных правил Госдепартамент США предложил разделить все 43 страны на три категории, в зависимости от уровня ограничений на въезд. Так, гражданам первой категории будет полностью запрещен въезд. Во вторую категорию, куда входят Россия и Белоруссия, будут применяться значительные ограничения на посещение США. В 2025 году Россия занимает 46-е место в рейтинге паспортов, который ежегодно публикует Henley & Partners, передает RT. Этот рейтинг показывает, сколько стран открыто для безвизовых поездок для граждан каждого государства. Гражданам России доступно 116 из 227 возможных направлений для безвизовых путешествий.

