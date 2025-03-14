14 марта 2025

Журналистка ткнула микрофоном в лицо Трампу. Видео

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Трампа задели микрофоном
Трампа задели микрофоном Фото:

На военной базе недалеко от Вашингтона в ходе пресс-подхода одна из журналисток случайно задела по лицу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в эфире новостей.

«Она только что стала крупной новостью нынешнего вечера. Вы видели это?», — передает ТАСС слова Трампа, сказанные после того, как репортер задела его микрофоном.

Ранее Трамп на одной из пресс-конференций посоветовал журналисту попробовать самостоятельно отнять территории у России. Он ответил на вопрос, станет ли сохранение новых регионов за РФ сигналом для Китая, передает RT

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На военной базе недалеко от Вашингтона в ходе пресс-подхода одна из журналисток случайно задела по лицу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в эфире новостей. «Она только что стала крупной новостью нынешнего вечера. Вы видели это?», — передает ТАСС слова Трампа, сказанные после того, как репортер задела его микрофоном. Ранее Трамп на одной из пресс-конференций посоветовал журналисту попробовать самостоятельно отнять территории у России. Он ответил на вопрос, станет ли сохранение новых регионов за РФ сигналом для Китая, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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