В аэропортах Саратова и Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Волгограда и Саратова для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«Временные меры затронули аэропорты Гумрак в Волгограде и Гагарин в Саратове. В воздушных гаванях приостановлен прием и отправка рейсов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сообщил Кореняко. Он также уточнил, что ограничения действуют в Саратове с 01:00 по московскому времени, а в Волгограде — с 03:33.
Как сообщало URA.RU ранее, 14 марта временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в нижегородском аэропорту Стригино. Также Росавиация объявляла план «Ковер» в аэропортах Москвы и Калужской области.
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