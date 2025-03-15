В аэропортах Саратова и Волгограда ввели временные ограничения на полеты

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Аэропорт «Большое Савино». Пермь, аэропорт, зал ожидания, чемодан, рюкзак, мужчина, большое савино, зона ожидания
Ограничения ввели в работе двух аэропортов Фото:

Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Волгограда и Саратова для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Временные меры затронули аэропорты Гумрак в Волгограде и Гагарин в Саратове. В воздушных гаванях приостановлен прием и отправка рейсов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сообщил Кореняко. Он также уточнил, что ограничения действуют в Саратове с 01:00 по московскому времени, а в Волгограде — с 03:33.

Как сообщало URA.RU ранее, 14 марта временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в нижегородском аэропорту Стригино. Также Росавиация объявляла план «Ковер» в аэропортах Москвы и Калужской области.

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Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Волгограда и Саратова для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко. «Временные меры затронули аэропорты Гумрак в Волгограде и Гагарин в Саратове. В воздушных гаванях приостановлен прием и отправка рейсов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сообщил Кореняко. Он также уточнил, что ограничения действуют в Саратове с 01:00 по московскому времени, а в Волгограде — с 03:33. Как сообщало URA.RU ранее, 14 марта временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в нижегородском аэропорту Стригино. Также Росавиация объявляла план «Ковер» в аэропортах Москвы и Калужской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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