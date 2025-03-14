14 марта 2025

Трамп оценил диалог с Путиным по урегулированию конфликта на Украине

Трамп: обсуждения с Путиным о прекращении огня на Украине идут хорошо
© Служба новостей «URA.RU»
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Диалог с Путиным насчет Украины идет достаточно хорошо, заявил Трамп
Диалог с Путиным насчет Украины идет достаточно хорошо, заявил Трамп Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Несмотря на сложность ситуации по вопросу прекращения огня на Украине, переговоры с российским лидером Владимиром Путиным идут успешно. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Мы работаем с ним, и, я думаю, что все идет достаточно хорошо, но ситуация очень сложная», — сообщил он в интервью телеканалу FOX26. По его словам, обе стороны заинтересованы в поиске решения, которое приведет мирному разрешению конфликта.

США получают хороший отклик со стороны России на предложения о перемирии, подчеркнул Трамп. По его словам, совсем недавно он получил «довольно хорошие новости» по вопросу украинского урегулирования. Он отметил, что 17 марта станет больше известно о возможном перемирии, передает RT.

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Несмотря на сложность ситуации по вопросу прекращения огня на Украине, переговоры с российским лидером Владимиром Путиным идут успешно. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп. «Мы работаем с ним, и, я думаю, что все идет достаточно хорошо, но ситуация очень сложная», — сообщил он в интервью телеканалу FOX26. По его словам, обе стороны заинтересованы в поиске решения, которое приведет мирному разрешению конфликта. США получают хороший отклик со стороны России на предложения о перемирии, подчеркнул Трамп. По его словам, совсем недавно он получил «довольно хорошие новости» по вопросу украинского урегулирования. Он отметил, что 17 марта станет больше известно о возможном перемирии, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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