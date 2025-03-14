Трамп оценил диалог с Путиным по урегулированию конфликта на Украине

Несмотря на сложность ситуации по вопросу прекращения огня на Украине, переговоры с российским лидером Владимиром Путиным идут успешно. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.
«Мы работаем с ним, и, я думаю, что все идет достаточно хорошо, но ситуация очень сложная», — сообщил он в интервью телеканалу FOX26. По его словам, обе стороны заинтересованы в поиске решения, которое приведет мирному разрешению конфликта.
США получают хороший отклик со стороны России на предложения о перемирии, подчеркнул Трамп. По его словам, совсем недавно он получил «довольно хорошие новости» по вопросу украинского урегулирования. Он отметил, что 17 марта станет больше известно о возможном перемирии, передает RT.
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