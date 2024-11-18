Дуда заявил, что у Киева не получится атаковать Москву

Киев не сможет нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу американскими ракетами ATACMS, так как дальность их полета составляет не более 300 километров. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.
«Это ракеты, которые имеют дальность до 300 километров, это не те ракеты, которыми можно поражать такие цели, как Санкт-Петербург или Москва, или другие большие города, отдаленные от Украины...», — рассказал Дуда журналистам. Он добавил, что это оружие не сможет использоваться для ударов по всей России.
Ранее портал Axios сообщил, что несколько дней назад США проинформировали Украину о решении президента Штатов Джо Байдена разрешить использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России, передает RT. Он добавил, что разрешение на использование ATACMS распространяется только на Курскую область.
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