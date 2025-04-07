07 апреля 2025

РИАН: ВСУ перебросили колумбийских наемников к границе с Курской областью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киев пытается усилить свои позиции
Киев пытается усилить свои позиции Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Вооруженные силы Украины перебросили наемников из Колумбии в район урочища Глубокое, находящееся на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск «Север».

«Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое», — рассказал собеседник агентства, ссылаясь на данные разведки. По его словам, это может свидетельствовать о планах Киева использовать иностранных бойцов для усиления своих позиций в этом стратегически важном регионе.

ВСУ, используя советские танки «Булат», атаковали село Попово-Лежачи (Курская область), сообщили telegram-каналы. Украинские бойцы выпустили около 12 снарядов. Пострадавших в следствие атак нет. 

В результате наступательной операции ВС РФ ранее был освобожден город Суджа в Курской области. Также, в ходе действий военных подразделений группировки «Север», были возвращены под контроль России населенные пункты Меловой и Подол, сообщали в Минобороны. Ведомство уточнило, что в ходе боевых действий на Курском направлении вражеская сторона понесла потери в размере свыше 67 тысяч военнослужащих, напоминает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины перебросили наемников из Колумбии в район урочища Глубокое, находящееся на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск «Север». «Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое», — рассказал собеседник агентства, ссылаясь на данные разведки. По его словам, это может свидетельствовать о планах Киева использовать иностранных бойцов для усиления своих позиций в этом стратегически важном регионе. ВСУ, используя советские танки «Булат», атаковали село Попово-Лежачи (Курская область), сообщили telegram-каналы. Украинские бойцы выпустили около 12 снарядов. Пострадавших в следствие атак нет.  В результате наступательной операции ВС РФ ранее был освобожден город Суджа в Курской области. Также, в ходе действий военных подразделений группировки «Север», были возвращены под контроль России населенные пункты Меловой и Подол, сообщали в Минобороны. Ведомство уточнило, что в ходе боевых действий на Курском направлении вражеская сторона понесла потери в размере свыше 67 тысяч военнослужащих, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...