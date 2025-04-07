Вооруженные силы Украины перебросили наемников из Колумбии в район урочища Глубокое, находящееся на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск «Север».
«Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое», — рассказал собеседник агентства, ссылаясь на данные разведки. По его словам, это может свидетельствовать о планах Киева использовать иностранных бойцов для усиления своих позиций в этом стратегически важном регионе.
ВСУ, используя советские танки «Булат», атаковали село Попово-Лежачи (Курская область), сообщили telegram-каналы. Украинские бойцы выпустили около 12 снарядов. Пострадавших в следствие атак нет.
В результате наступательной операции ВС РФ ранее был освобожден город Суджа в Курской области. Также, в ходе действий военных подразделений группировки «Север», были возвращены под контроль России населенные пункты Меловой и Подол, сообщали в Минобороны. Ведомство уточнило, что в ходе боевых действий на Курском направлении вражеская сторона понесла потери в размере свыше 67 тысяч военнослужащих, напоминает RT.
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