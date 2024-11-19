Союз пенсионеров подсчитал справедливую пенсию для россиян

Союз пенсионеров: справедливая пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты
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В 2025 году должен быть установлен минимальный размер пенсии в 35 тысяч рублей, сообщил депутат Анатолий Никитин
В 2025 году должен быть установлен минимальный размер пенсии в 35 тысяч рублей, сообщил депутат Анатолий Никитин Фото:

Размер пенсии для неработающих пенсионеров должен составлять 40% от средней зарплаты в каждом регионе. Об этом заявил председатель Союза пенсионеров Московской области и депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«Если вы думаете, что 40% от средней зарплаты — это много, то приведу несколько примеров. При этих условиях жители Москвы могут рассчитывать на сумму порядка 62,5 тысяч рублей, Мурманска — 33 тысяч рублей, а Краснодарского края — 30 тысяч рублей. Говорим мы не просто о числе, а о достойной жизни после многих лет труда на российскую экономику», — рассказал Анатолий Никитин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, такой размер выплат позволит пенсионерам не только закрывать базовые потребности, но и заниматься любимым делом, путешествовать, участвовать в культурной и общественной жизни. Также в 2025 году должна быть установлена минимальная пенсия в 35 тысяч рублей, подчеркнул председатель Союза пенсионеров. 

В 2024 году прошла индексация выплат для неработающих пенсионеров. Средняя пенсия была увеличена на 7,5% и составила 23 405 рублей. Пенсия же работающих россиян увеличилась на 10% за этот год и составила 19,2 тысячи рублей. В следующем году планируется повысить их еще на 7,3%, следует из статистики Соцфонда РФ.

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Размер пенсии для неработающих пенсионеров должен составлять 40% от средней зарплаты в каждом регионе. Об этом заявил председатель Союза пенсионеров Московской области и депутат Мособлдумы Анатолий Никитин . «Если вы думаете, что 40% от средней зарплаты — это много, то приведу несколько примеров. При этих условиях жители Москвы могут рассчитывать на сумму порядка 62,5 тысяч рублей, Мурманска — 33 тысяч рублей, а Краснодарского края — 30 тысяч рублей. Говорим мы не просто о числе, а о достойной жизни после многих лет труда на российскую экономику», — рассказал Анатолий Никитин в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, такой размер выплат позволит пенсионерам не только закрывать базовые потребности, но и заниматься любимым делом, путешествовать, участвовать в культурной и общественной жизни. Также в 2025 году должна быть установлена минимальная пенсия в 35 тысяч рублей, подчеркнул председатель Союза пенсионеров.  В 2024 году прошла индексация выплат для неработающих пенсионеров. Средняя пенсия была увеличена на 7,5% и составила 23 405 рублей. Пенсия же работающих россиян увеличилась на 10% за этот год и составила 19,2 тысячи рублей. В следующем году планируется повысить их еще на 7,3%, следует из статистики Соцфонда РФ.
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