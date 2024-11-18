В России предотвратят крупнейшую неинфекционную пандемию

В России предотвратят крупнейшую неинфекционную эпидемию. Премьер-министр Михаил Мишустин 18 ноября на оперативном совещании с вице-премьерами рассказал о масштабной программе правительства по борьбе с сахарным диабетом, которая включает в себя меры по ранней диагностике этого заболевания. Как объяснили URA.RU эксперты, власти хотят перенять лучшие практики СССР, где проводили обязательные медосмотры широких слоев населения для их своевременного лечения.
Мишустин во вступительном слове напомнил, что на прошлой неделе во всем мире отмечали День борьбы с сахарным диабетом. По поручению президента России Владимира Путина правительство реализует большую программу в этой сфере, сообщил премьер. «Она должна включать в себя раннюю диагностику заболевания, гарантированное обеспечение граждан медицинскими изделиями, в том числе расходными материалами и лекарствами, и профилактическую работу, то есть весь комплекс мер, который определяет качество и продолжительность жизни больных диабетом», — отметил он.
Проводимая правительством работа нужна в первую очередь для своевременного выявления и диагностики этого опасного для здоровья состояния, особенно у детей, подчеркнул Мишустин. «Очень важно обеспечить пациентов всем необходимым и улучшить качество их жизни. Просьба держать эту работу на личном контроле», — сказал он, обратившись к своему заместителю по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой.
По итогам совещания правительство опубликовало распоряжения от 8, 11 и 14 ноября, подписанные Мишустиным. Они предполагают выделение 4,2 млрд рублей на оснащение региональных эндокринологических центров и создание школ здоровья для больных сахарным диабетом. Средства получат 53 региона. Около 470 млн рублей из федерального бюджета направят на дооснащение и переоснащение больниц, которые помогают больным с сахарным диабетом в сельских и отдаленных местностях. Благодаря этому 60 регионов получат 379 анализаторов гликированного гемоглобина.
«Еще одно направление финансирования — обеспечение детей и беременных женщин, больных сахарным диабетом, портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы. Суммарно на эти цели выделено почти 2 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке на сайте правительства.
Меры властей по своевременной диагностике диабета направлены на предотвращение распространения и усугубления опасной болезни, которую врачи называют неинфекционной эпидемией, поделилась мнением доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Олеся Гурова. «По неофициальным, очень общим оценкам, в России сахарным диабетом страдают больше 10 млн человек. В мире таких людей более 400 млн, это число растет.
Опасность состоит в том, что диабет второго типа может долгое время никак себя не проявлять. На этапе, когда симптомы дают о себе знать, у человека, как правило, уже начинаются тяжелые осложнения, которые бьют по сердечно-сосудистой системе и несут угрозу жизни. Власти ставят задачу снизить эти риски и покрыть потребности как можно большего числа людей в диагностике и лекарствах», — пояснила врач.
Власти стремятся наладить раннюю диагностику распространенных и опасных заболеваний не только из гуманистических соображений, но для решения двух важных задач — экономической и демографической, объяснил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Он отметил, что, здравоохранение входит в приоритет Мишустина, потому что это сохранит человеческие жизни и поддержит экономику.
«Своевременное обнаружение патологии позволяет добиться лучших результатов в лечении и помогает избежать ее тяжелого развития. Чем раньше будет выявлена болезнь, тем меньше средств надо тратить на реабилитацию: осложнения бьют по здоровью и требуют серьезных дополнительных расходов. Такой подход также снижает риски инвалидизации человека и сохраняет его трудоспособность.
Можно сказать, что это один из ответов правительства на демографические вызовы, стоящие перед Россией. При своевременном лечении мы получим здоровых и работоспособных людей на больший период времени, чем при скрытом течении болезни», — отметил эксперт.
Ранняя диагностика внедряется в России по опыту СССР, который регулярно проводил диспансеризацию населения, но только с той разницей, что теперь используются усовершенствованные медицинские технологии, полагает политолог. «Лучшие практики Советского Союза применяются в сочетании с новыми методиками лечения, которых не было у ученых в XX веке», — резюмировал Макаркин.
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