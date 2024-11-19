Песков: корректировки ядерной доктрины РФ практически сформулированы

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Песков заявил, что изменения в ядерную доктрину будут внесены по мере необходимости
Песков заявил, что изменения в ядерную доктрину будут внесены по мере необходимости Фото:

Коррективы в ядерную доктрину России практически сформулированы, но еще не оформлены документально. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«[Корректировки] пока не формализованы. Они уже практически сформулированы», — заявил в разговоре с ТАСС Песков. Он уточнил, что они будут официально утверждены по мере необходимости.

Также предусматриваются дополнительные уточнения. РФ будет воспринимать агрессию со стороны любой неядерной страны, осуществляемую при участии или с поддержкой ядерного государства, как совместное нападение. Массированный вылет стратегических и тактических самолетов, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов, а также их пересечение границы России будут рассматриваться как основание для применения ядерного оружия.

На заседании Совбеза по ядерному сдерживанию 25 сентября президент РФ Владимир Путин раскрыл некоторые параметры предстоящих корректировок в доктрину. В частности, было объявлено о расширении категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. 

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Коррективы в ядерную доктрину России практически сформулированы, но еще не оформлены документально. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «[Корректировки] пока не формализованы. Они уже практически сформулированы», — заявил в разговоре с ТАСС Песков. Он уточнил, что они будут официально утверждены по мере необходимости. Также предусматриваются дополнительные уточнения. РФ будет воспринимать агрессию со стороны любой неядерной страны, осуществляемую при участии или с поддержкой ядерного государства, как совместное нападение. Массированный вылет стратегических и тактических самолетов, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов, а также их пересечение границы России будут рассматриваться как основание для применения ядерного оружия. На заседании Совбеза по ядерному сдерживанию 25 сентября президент РФ Владимир Путин раскрыл некоторые параметры предстоящих корректировок в доктрину. В частности, было объявлено о расширении категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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