Песков: корректировки ядерной доктрины РФ практически сформулированы

Коррективы в ядерную доктрину России практически сформулированы, но еще не оформлены документально. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Корректировки] пока не формализованы. Они уже практически сформулированы», — заявил в разговоре с ТАСС Песков. Он уточнил, что они будут официально утверждены по мере необходимости.
Также предусматриваются дополнительные уточнения. РФ будет воспринимать агрессию со стороны любой неядерной страны, осуществляемую при участии или с поддержкой ядерного государства, как совместное нападение. Массированный вылет стратегических и тактических самолетов, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов, а также их пересечение границы России будут рассматриваться как основание для применения ядерного оружия.
На заседании Совбеза по ядерному сдерживанию 25 сентября президент РФ Владимир Путин раскрыл некоторые параметры предстоящих корректировок в доктрину. В частности, было объявлено о расширении категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.
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