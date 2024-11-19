Российские войска формируют огневой мешок у Ямполовки в ДНР

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ВС РФ формируют огневой мешок в районе Тернов и Торского
ВС РФ формируют огневой мешок в районе Тернов и Торского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные формируют огневой мешок в районе Тернов и Торского, что создает угрозу окружения для украинской группировки возле Ямполовки в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На сватовско-кременском участке формируется новый огневой мешок для вооруженных формирований Украины. Продвижение наших войск в Тернах, а также северо-восточнее Торского создает серьезную угрозу окружения украинской группировки, находящейся восточнее Ямполовки», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, из-за интенсивного огневого воздействия со стороны российских войск командованию ВСУ становится трудно снабжать и поддерживать свои войска на этом участке фронта. Это усложняет положение украинских сил и может способствовать успеху операции российских войск.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепили свои позиции в районе Купянска Харьковской области, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ. По его словам, в этом районе идут городские боевые действия, в результате которых украинские военные подразделения систематически теряют занимаемые оборонительные позиции.

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Российские военные формируют огневой мешок в районе Тернов и Торского, что создает угрозу окружения для украинской группировки возле Ямполовки в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «На сватовско-кременском участке формируется новый огневой мешок для вооруженных формирований Украины. Продвижение наших войск в Тернах, а также северо-восточнее Торского создает серьезную угрозу окружения украинской группировки, находящейся восточнее Ямполовки», — сказал Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, из-за интенсивного огневого воздействия со стороны российских войск командованию ВСУ становится трудно снабжать и поддерживать свои войска на этом участке фронта. Это усложняет положение украинских сил и может способствовать успеху операции российских войск. Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепили свои позиции в районе Купянска Харьковской области, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ. По его словам, в этом районе идут городские боевые действия, в результате которых украинские военные подразделения систематически теряют занимаемые оборонительные позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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