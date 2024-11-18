Пермский край вошел в топ-40 по высоким зарплатам в стране

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Только 10,5% пермяков получают более 100 тысяч рублей
Только 10,5% пермяков получают более 100 тысяч рублей Фото:

Пермский край занял 32-е место среди регионов по доле высоких зарплат. Более 100 тысяч рублей в месяц получают 10,5% жителей региона.

«В Пермском крае доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц — 10,5%. Доля работающих с зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц — 19,6%», — сказано в исследовании РИА Новости.

Также аналитики посчитали диапазон типовых зарплат в регионе. Чаще всего пермяки получают от 34 тысяч до 72 тысяч рублей в месяц. Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где более 100 тысяч рублей получают 66,6% жителей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (58,6%). На третьем — Магаданская область (56,3%).

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Пермский край занял 32-е место среди регионов по доле высоких зарплат. Более 100 тысяч рублей в месяц получают 10,5% жителей региона. «В Пермском крае доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц — 10,5%. Доля работающих с зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц — 19,6%», — сказано в исследовании РИА Новости. Также аналитики посчитали диапазон типовых зарплат в регионе. Чаще всего пермяки получают от 34 тысяч до 72 тысяч рублей в месяц. Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где более 100 тысяч рублей получают 66,6% жителей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (58,6%). На третьем — Магаданская область (56,3%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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