Пермский край вошел в топ-40 по высоким зарплатам в стране

Пермский край занял 32-е место среди регионов по доле высоких зарплат. Более 100 тысяч рублей в месяц получают 10,5% жителей региона.
«В Пермском крае доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц — 10,5%. Доля работающих с зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц — 19,6%», — сказано в исследовании РИА Новости.
Также аналитики посчитали диапазон типовых зарплат в регионе. Чаще всего пермяки получают от 34 тысяч до 72 тысяч рублей в месяц. Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где более 100 тысяч рублей получают 66,6% жителей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (58,6%). На третьем — Магаданская область (56,3%).
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