Жители России стали отказываться от кредитов

В России наблюдается значительное сокращение кредитования наличными. За октябрь 2024 года банки выдали 1,68 млн кредитов на общую сумму 274,39 млрд рублей, что на 41% меньше по количеству и на 51% меньше по объему, чем в октябре предыдущего года. Об этом сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).
«В октябре 2023 года было выдано 2,86 млн кредитов на сумму 559,57 млрд рублей. Сравнение показывает, что за год количество выдач сократилось на 41%, а объем финансирования уменьшился на 51%», — говорится в пресс-релизе ОКБ, который находится в распоряжении URA.RU.
Кроме того, средний размер выдаваемых кредитов также понизился, достигнув минимального значения за последние шесть лет — 163 тысячи рублей, что на 17% меньше, чем в октябре 2023 года. Средний срок кредитования незначительно вырос и составил 27 месяцев. За первые десять месяцев 2024 года в России было оформлено 26,98 миллиона потребительских кредитов на общую сумму 5,14 триллиона рублей. Это на 1% меньше по количеству и на 17% меньше по объему финансовых средств по сравнению с тем же периодом предыдущего года, когда было выдано 27,12 миллиона кредитов на сумму 6,18 триллиона рублей.
В октябре 2024 года полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте потребительских кредитов достигла рекордной отметки в 30,22%. В сентябре этот показатель составлял 29,43%. К началу ноября текущий уровень ПСК остался практически неизменным и был зафиксирован на отметке 30,20%.
Ранее стало известно, что ЦБ России принял решение об отмене ограничения на полную стоимость кредита для кредитных карт в период с 1 января по 31 марта 2025 года. Это решение было вызвано увеличением рыночных процентных ставок. Отмена ограничения по показателю ПСК произошла вследствие того, что в третьем квартале 2024 года среднерыночное значение этого показателя было занижено из-за действий ряда крупных банков.
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