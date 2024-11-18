Дума попросит Мишустина обеспечить реализацию мер против незаконной миграции

Госдума опубликовала проект обращения к главе правительства Михаилу Мишустину по вопросу реализации мер, направленных на противодействие незаконной миграции. Текст документа размещен на сайте законодательного органа.
«Государственная Дума обращается к вам, уважаемый Михаил Владимирович, с просьбой обеспечить надлежащее правоприменение в реализации системных мер противодействия незаконной миграции», — говорится в обращении. В обращении депутаты предлагают установить четкие параметры количества и качества привлекаемой из других стран рабочей силы. И призывают кабинет министров обеспечить учет данных о профессиональной специализации приехавших иностранных работников.
Также в документе говорится о необходимости выработать план перехода на полный сбор и обработку биометрических персональных данных иностранцев. Депутаты предлагаю ввести аутентификацию иностранных граждан с использованием их биометрических данных, а также проводить государственную геномную регистрацию и запись голоса иностранных граждан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.