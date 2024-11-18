Дума попросит Мишустина обеспечить реализацию мер против незаконной миграции

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В обращении к Мишустину Дума просит обеспечить применение принятых законов о миграции
В обращении к Мишустину Дума просит обеспечить применение принятых законов о миграции Фото:

Госдума опубликовала проект обращения к главе правительства Михаилу Мишустину по вопросу реализации мер, направленных на противодействие незаконной миграции. Текст документа размещен на сайте законодательного органа.

«Государственная Дума обращается к вам, уважаемый Михаил Владимирович, с просьбой обеспечить надлежащее правоприменение в реализации системных мер противодействия незаконной миграции», — говорится в обращении. В обращении депутаты предлагают установить четкие параметры количества и качества привлекаемой из других стран рабочей силы. И призывают кабинет министров обеспечить учет данных о профессиональной специализации приехавших иностранных работников.

Также в документе говорится о необходимости выработать план перехода на полный сбор и обработку биометрических персональных данных иностранцев. Депутаты предлагаю ввести аутентификацию иностранных граждан с использованием их биометрических данных, а также проводить государственную геномную регистрацию и запись голоса иностранных граждан.

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Госдума опубликовала проект обращения к главе правительства Михаилу Мишустину по вопросу реализации мер, направленных на противодействие незаконной миграции. Текст документа размещен на сайте законодательного органа. «Государственная Дума обращается к вам, уважаемый Михаил Владимирович, с просьбой обеспечить надлежащее правоприменение в реализации системных мер противодействия незаконной миграции», — говорится в обращении. В обращении депутаты предлагают установить четкие параметры количества и качества привлекаемой из других стран рабочей силы. И призывают кабинет министров обеспечить учет данных о профессиональной специализации приехавших иностранных работников. Также в документе говорится о необходимости выработать план перехода на полный сбор и обработку биометрических персональных данных иностранцев. Депутаты предлагаю ввести аутентификацию иностранных граждан с использованием их биометрических данных, а также проводить государственную геномную регистрацию и запись голоса иностранных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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