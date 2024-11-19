В мэрии Кунгура опровергают масштабы обрушения штукатурки в детском саду

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Штукатурка осыпалась на небольшом участке, говорят в мэрии
Штукатурка осыпалась на небольшом участке, говорят в мэрии Фото:

После обрушения штукатурки с потолка в детском саду Кунгура (Пермский край) детей перевели в другую группу. В мэрии утверждают, что осыпался лишь небольшой участок, а фото, которые появились в соцсетях, сделаны уже после полной зачистки потолка.

«Во время замены ламп на участке потолка произошло отслоение небольшого участка штукатурки. Никто из детей не пострадал, у одного ребенка небольшая царапина на ноге. Фото сделаны после расчистки потолка обслуживающей организацией», — сообщили в управлении образования администрации Кунгурского округа.

Сейчас чиновники определяются со стоимостью и объемом ремонта. Между тем, делом заинтересовались в Следственном комитете. Как рассказывало URA.RU, следователи СК проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Прокуратура также организовала свою проверку. Ранее в соцсетях появились фото, на которых видно, что штукатурка с потолка засыпала весь пол помещения группы. ЧП случилось 18 ноября в детском саду №15. 

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После обрушения штукатурки с потолка в детском саду Кунгура (Пермский край) детей перевели в другую группу. В мэрии утверждают, что осыпался лишь небольшой участок, а фото, которые появились в соцсетях, сделаны уже после полной зачистки потолка. «Во время замены ламп на участке потолка произошло отслоение небольшого участка штукатурки. Никто из детей не пострадал, у одного ребенка небольшая царапина на ноге. Фото сделаны после расчистки потолка обслуживающей организацией», — сообщили в управлении образования администрации Кунгурского округа. Сейчас чиновники определяются со стоимостью и объемом ремонта. Между тем, делом заинтересовались в Следственном комитете. Как рассказывало URA.RU, следователи СК проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Прокуратура также организовала свою проверку. Ранее в соцсетях появились фото, на которых видно, что штукатурка с потолка засыпала весь пол помещения группы. ЧП случилось 18 ноября в детском саду №15. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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