В мэрии Кунгура опровергают масштабы обрушения штукатурки в детском саду

После обрушения штукатурки с потолка в детском саду Кунгура (Пермский край) детей перевели в другую группу. В мэрии утверждают, что осыпался лишь небольшой участок, а фото, которые появились в соцсетях, сделаны уже после полной зачистки потолка.
«Во время замены ламп на участке потолка произошло отслоение небольшого участка штукатурки. Никто из детей не пострадал, у одного ребенка небольшая царапина на ноге. Фото сделаны после расчистки потолка обслуживающей организацией», — сообщили в управлении образования администрации Кунгурского округа.
Сейчас чиновники определяются со стоимостью и объемом ремонта. Между тем, делом заинтересовались в Следственном комитете. Как рассказывало URA.RU, следователи СК проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Прокуратура также организовала свою проверку. Ранее в соцсетях появились фото, на которых видно, что штукатурка с потолка засыпала весь пол помещения группы. ЧП случилось 18 ноября в детском саду №15.
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