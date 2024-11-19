19 ноября 2024

В ХМАО резко выросла заболеваемость коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Случаи заболеваемости ковидом фиксируют в 20-ти муниципалитетах ХМАО
Случаи заболеваемости ковидом фиксируют в 20-ти муниципалитетах ХМАО Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Ханты-Мансийском произошел всплеск заболеваемости коронавирусом. За неделю с 11 по 17 ноября число больных в регионе выросло более чем на 50%.

«Заболеваемость COVID-19 выше уровня предыдущей недели на 55,7% и составила 26,7 случаев на 100 тысяч населения. В форме ОРВИ протекало 95,8% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев», — говорится на сайте окружного Роспотребнадзора.

Случаи фиксируют в 20-ти муниципальных образованиях. Наибольшие показатели отмечают в Урае. Также из-за роста заболеваемости ОРВИ школьников и студентов отправляют учиться домой. «Переведены на дистанционные формы обучения 52 класса 20-ти школ 11-ти муниципальных образований, 13 школ шести муниципалитетов, пяти групп в трех колледжах», — уточняют в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани все школы города перевели на дистант из-за ОРВИ. Ученики 5-11 классов учатся дома с 18 по 24 ноября.

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В Ханты-Мансийском произошел всплеск заболеваемости коронавирусом. За неделю с 11 по 17 ноября число больных в регионе выросло более чем на 50%. «Заболеваемость COVID-19 выше уровня предыдущей недели на 55,7% и составила 26,7 случаев на 100 тысяч населения. В форме ОРВИ протекало 95,8% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев», — говорится на сайте окружного Роспотребнадзора. Случаи фиксируют в 20-ти муниципальных образованиях. Наибольшие показатели отмечают в Урае. Также из-за роста заболеваемости ОРВИ школьников и студентов отправляют учиться домой. «Переведены на дистанционные формы обучения 52 класса 20-ти школ 11-ти муниципальных образований, 13 школ шести муниципалитетов, пяти групп в трех колледжах», — уточняют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани все школы города перевели на дистант из-за ОРВИ. Ученики 5-11 классов учатся дома с 18 по 24 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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