В ХМАО резко выросла заболеваемость коронавирусом

В Ханты-Мансийском произошел всплеск заболеваемости коронавирусом. За неделю с 11 по 17 ноября число больных в регионе выросло более чем на 50%.
«Заболеваемость COVID-19 выше уровня предыдущей недели на 55,7% и составила 26,7 случаев на 100 тысяч населения. В форме ОРВИ протекало 95,8% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев», — говорится на сайте окружного Роспотребнадзора.
Случаи фиксируют в 20-ти муниципальных образованиях. Наибольшие показатели отмечают в Урае. Также из-за роста заболеваемости ОРВИ школьников и студентов отправляют учиться домой. «Переведены на дистанционные формы обучения 52 класса 20-ти школ 11-ти муниципальных образований, 13 школ шести муниципалитетов, пяти групп в трех колледжах», — уточняют в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани все школы города перевели на дистант из-за ОРВИ. Ученики 5-11 классов учатся дома с 18 по 24 ноября.
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