Происшествия Пожары В Челябинской области загорелся элеватор с семечками. Фото 22 ноября 2024 в 22:56 Размер текста - 17 + Пожарные в Чебаркуле потушили зернохранилище (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В городе Чебаркуле Челябинской области произошло возгорание в зерносушильном комплексе, где хранились семена подсолнуха. В результате этого возникло сильное задымление. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. «Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение. Ориентировочный объем составил три кубометра. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. Была проведена необходимая отсыпка и транспортировка семян на отдельную площадку для проливки. Причина и обстоятельства возгорания в зерносушильном комплексе Чебаркуля в настоящий момент устанавливаются. Специалисты работают над выяснением всех деталей происшествия. Как сообщало URA.RU ранее, 22 ноября в селе Верхнее Куртамышского округа в Курганской области пожарные потушили огонь на зерносушилке, принадлежащей агрокомплексу. Возгорание ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Возгорание случилось в сооружении для сушки зерна, где хранились семена подсолнуха фото: пресс-служба МЧС Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В городе Чебаркуле Челябинской области произошло возгорание в зерносушильном комплексе, где хранились семена подсолнуха. В результате этого возникло сильное задымление. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. «Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение. Ориентировочный объем составил три кубометра. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. Была проведена необходимая отсыпка и транспортировка семян на отдельную площадку для проливки. Причина и обстоятельства возгорания в зерносушильном комплексе Чебаркуля в настоящий момент устанавливаются. Специалисты работают над выяснением всех деталей происшествия. Как сообщало URA.RU ранее, 22 ноября в селе Верхнее Куртамышского округа в Курганской области пожарные потушили огонь на зерносушилке, принадлежащей агрокомплексу. Возгорание ликвидировали на площади 50 квадратных метров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям