В городе Чебаркуле Челябинской области произошло возгорание в зерносушильном комплексе, где хранились семена подсолнуха. В результате этого возникло сильное задымление. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение. Ориентировочный объем составил три кубометра. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. Была проведена необходимая отсыпка и транспортировка семян на отдельную площадку для проливки.
Причина и обстоятельства возгорания в зерносушильном комплексе Чебаркуля в настоящий момент устанавливаются. Специалисты работают над выяснением всех деталей происшествия.
Как сообщало URA.RU ранее, 22 ноября в селе Верхнее Куртамышского округа в Курганской области пожарные потушили огонь на зерносушилке, принадлежащей агрокомплексу. Возгорание ликвидировали на площади 50 квадратных метров.
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