22 ноября 2024

В Челябинской области загорелся элеватор с семечками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Противопаводковые учения. Магнитогорск, мчс, пожарный
Пожарные в Чебаркуле потушили зернохранилище (архивное фото) Фото:

В городе Чебаркуле Челябинской области произошло возгорание в зерносушильном комплексе, где хранились семена подсолнуха. В результате этого возникло сильное задымление. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение. Ориентировочный объем составил три кубометра. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. Была проведена необходимая отсыпка и транспортировка семян на отдельную площадку для проливки.

Причина и обстоятельства возгорания в зерносушильном комплексе Чебаркуля в настоящий момент устанавливаются. Специалисты работают над выяснением всех деталей происшествия.

Как сообщало URA.RU ранее, 22 ноября в селе Верхнее Куртамышского округа в Курганской области пожарные потушили огонь на зерносушилке, принадлежащей агрокомплексу. Возгорание ликвидировали на площади 50 квадратных метров.

Возгорание случилось в сооружении для сушки зерна, где хранились семена подсолнуха
Возгорание случилось в сооружении для сушки зерна, где хранились семена подсолнуха

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В городе Чебаркуле Челябинской области произошло возгорание в зерносушильном комплексе, где хранились семена подсолнуха. В результате этого возникло сильное задымление. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. «Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение. Ориентировочный объем составил три кубометра. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. Была проведена необходимая отсыпка и транспортировка семян на отдельную площадку для проливки. Причина и обстоятельства возгорания в зерносушильном комплексе Чебаркуля в настоящий момент устанавливаются. Специалисты работают над выяснением всех деталей происшествия. Как сообщало URA.RU ранее, 22 ноября в селе Верхнее Куртамышского округа в Курганской области пожарные потушили огонь на зерносушилке, принадлежащей агрокомплексу. Возгорание ликвидировали на площади 50 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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