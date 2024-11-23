Минобороны раскрыло новые потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области более 35 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За сутки ВСУ потеряли до 360 боевиков в Курской области
За сутки ВСУ потеряли до 360 боевиков в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

За последние сутки ВСУ понесли значительные потери на Курском направлении. Согласно информации Минобороны РФ, было уничтожено до 360 украинских бойцов, а также большое количество военной техники, включая две боевые машины пехоты западного производства. Всего с начала вторжения ВСУ в Курскую область украинская сторона потеряла более 35 тысяч солдат.

«За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты: „Marder“... Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35050 военнослужащих, 215 танков, 149 боевых машин пехоты», — написали в официальном telegram-канале ведомства.

За последние 24 часа также ликвидированы CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей. Всего на Курском направлении с начала боевых действий ВСУ потеряли 149 боевых машин пехоты, более одной тысячи бронемашин, свыше тысячи автомобилей, 11 реактивных систем залпового огня и множество другой техники.

Ранее стало известно, что с начала ноября в Курской области было уничтожено более 200 иностранных наемников ВСУ. Среди ликвидированных солдат были граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За последние сутки ВСУ понесли значительные потери на Курском направлении. Согласно информации Минобороны РФ, было уничтожено до 360 украинских бойцов, а также большое количество военной техники, включая две боевые машины пехоты западного производства. Всего с начала вторжения ВСУ в Курскую область украинская сторона потеряла более 35 тысяч солдат. «За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты: „Marder“... Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35050 военнослужащих, 215 танков, 149 боевых машин пехоты», — написали в официальном telegram-канале ведомства. За последние 24 часа также ликвидированы CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей. Всего на Курском направлении с начала боевых действий ВСУ потеряли 149 боевых машин пехоты, более одной тысячи бронемашин, свыше тысячи автомобилей, 11 реактивных систем залпового огня и множество другой техники. Ранее стало известно, что с начала ноября в Курской области было уничтожено более 200 иностранных наемников ВСУ. Среди ликвидированных солдат были граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...