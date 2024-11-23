Минобороны раскрыло новые потери ВСУ в Курской области

За последние сутки ВСУ понесли значительные потери на Курском направлении. Согласно информации Минобороны РФ, было уничтожено до 360 украинских бойцов, а также большое количество военной техники, включая две боевые машины пехоты западного производства. Всего с начала вторжения ВСУ в Курскую область украинская сторона потеряла более 35 тысяч солдат.
«За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты: „Marder“... Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35050 военнослужащих, 215 танков, 149 боевых машин пехоты», — написали в официальном telegram-канале ведомства.
За последние 24 часа также ликвидированы CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей. Всего на Курском направлении с начала боевых действий ВСУ потеряли 149 боевых машин пехоты, более одной тысячи бронемашин, свыше тысячи автомобилей, 11 реактивных систем залпового огня и множество другой техники.
Ранее стало известно, что с начала ноября в Курской области было уничтожено более 200 иностранных наемников ВСУ. Среди ликвидированных солдат были граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании.
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