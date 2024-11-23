Медведи Пермского зоопарка впали в зимнюю спячку

Пробуждения животных ожидают весной
Бурые медведи, обитающие в Пермском зоопарке, впали в сезонную спячку. Об этом сообщили сотрудники учреждения.
«У наших медведей этот процесс прошел по графику. Животные пару недель назад уснули и крепко спят», — специалистов зоопарка цитирует «КП»-Пермь».
Как правило, бурые медведи пробуждаются в марте. Весной они активно восполняют вес, утраченный за зиму.
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