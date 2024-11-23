23 ноября 2024
22 ноября 2024

Медведи Пермского зоопарка впали в зимнюю спячку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробуждения животных ожидают весной
Пробуждения животных ожидают весной Фото:

Бурые медведи, обитающие в Пермском зоопарке, впали в сезонную спячку. Об этом сообщили сотрудники учреждения.

«У наших медведей этот процесс прошел по графику. Животные пару недель назад уснули и крепко спят», — специалистов зоопарка цитирует «КП»-Пермь».

Как правило, бурые медведи пробуждаются в марте. Весной они активно восполняют вес, утраченный за зиму.

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Бурые медведи, обитающие в Пермском зоопарке, впали в сезонную спячку. Об этом сообщили сотрудники учреждения. «У наших медведей этот процесс прошел по графику. Животные пару недель назад уснули и крепко спят», — специалистов зоопарка цитирует «КП»-Пермь». Как правило, бурые медведи пробуждаются в марте. Весной они активно восполняют вес, утраченный за зиму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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