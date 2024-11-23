23 ноября 2024

Принесший штормовой ветер в Прикамье циклон «Квитория» не повлиял на температуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленные парки. Екатеринбург, ребенок, коляска, парк, оттепель, весна, родитель
В Пермском крае наблюдается повышенный температурный фон Фото:

Холодный циклон «Квитория», вместе с которым до Прикамья добрался штормовой ветер, не оказал существенного влияния на температуру. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«До Пермского края добрался холодный фронт циклона „Квитория“. При прохождении ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, а похолодания по сути не произойдет. Пик потепления — в воскресенье, 24 ноября», — написано в telegram-канале центра.

По прогнозу Пермского ЦГМС, дневной прогрев составит от 0 до 5 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Ранее жителям региона сообщили, что период аномального тепла завершится 25 ноября. Типичный для конца ноября температурный фон установится с 26 ноября.

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Холодный циклон «Квитория», вместе с которым до Прикамья добрался штормовой ветер, не оказал существенного влияния на температуру. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «До Пермского края добрался холодный фронт циклона „Квитория“. При прохождении ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, а похолодания по сути не произойдет. Пик потепления — в воскресенье, 24 ноября», — написано в telegram-канале центра. По прогнозу Пермского ЦГМС, дневной прогрев составит от 0 до 5 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Ранее жителям региона сообщили, что период аномального тепла завершится 25 ноября. Типичный для конца ноября температурный фон установится с 26 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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