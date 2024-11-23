Принесший штормовой ветер в Прикамье циклон «Квитория» не повлиял на температуру

24 ноября 2024 в 06:01 Размер текста - 17 +

В Пермском крае наблюдается повышенный температурный фон Фото: Размик Закарян © URA.RU Холодный циклон «Квитория», вместе с которым до Прикамья добрался штормовой ветер, не оказал существенного влияния на температуру. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «До Пермского края добрался холодный фронт циклона „Квитория“. При прохождении ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, а похолодания по сути не произойдет. Пик потепления — в воскресенье, 24 ноября», — написано в telegram-канале центра. По прогнозу Пермского ЦГМС, дневной прогрев составит от 0 до 5 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Ранее жителям региона сообщили, что период аномального тепла завершится 25 ноября. Типичный для конца ноября температурный фон установится с 26 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Холодный циклон «Квитория», вместе с которым до Прикамья добрался штормовой ветер, не оказал существенного влияния на температуру. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «До Пермского края добрался холодный фронт циклона „Квитория“. При прохождении ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, а похолодания по сути не произойдет. Пик потепления — в воскресенье, 24 ноября», — написано в telegram-канале центра. По прогнозу Пермского ЦГМС, дневной прогрев составит от 0 до 5 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Ранее жителям региона сообщили, что период аномального тепла завершится 25 ноября. Типичный для конца ноября температурный фон установится с 26 ноября.