Синоптики раскрыли, когда завершится период аномального тепла в Пермском крае

Период аномального тепла в Пермском крае завершится 25 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского ЦГМС.
«Период аномального тепла завершится 25 ноября», — предупреждают синоптики. В предстоящую субботу, 23 ноября, характер погоды в крае будет определять фронтальный раздел. Он принесет небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем воздух прогреется до 4 градусов Цельсия, а ночью похолодает до минус 4 градусов. 24-25 ноября преимущественно без осадков, до плюс 3 градусов днем и до минус 4 градусов в ночные часы.
Типичный для конца ноября температурный фон установится с 26 ноября, прогнозирует Пермский ЦГМС: ночью будет не выше минус 10 градусов, а днем не выше минус 2 градусов Цельсия. Ранее Пермский ЦГМС сообщал о том о повышенном температурном фоне в регионе, который продержится до 24 ноября.
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