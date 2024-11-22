Синоптики раскрыли, когда завершится период аномального тепла в Пермском крае

В Пермском крае завершается период аномального тепла
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Повышенный температурный фон в Пермском крае держался несколько дней
Повышенный температурный фон в Пермском крае держался несколько дней Фото:

Период аномального тепла в Пермском крае завершится 25 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского ЦГМС.

«Период аномального тепла завершится 25 ноября», — предупреждают синоптики. В предстоящую субботу, 23 ноября, характер погоды в крае будет определять фронтальный раздел. Он принесет небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем воздух прогреется до 4 градусов Цельсия, а ночью похолодает до минус 4 градусов. 24-25 ноября преимущественно без осадков, до плюс 3 градусов днем и до минус 4 градусов в ночные часы.

Типичный для конца ноября температурный фон установится с 26 ноября, прогнозирует Пермский ЦГМС: ночью будет не выше минус 10 градусов, а днем не выше минус 2 градусов Цельсия. Ранее Пермский ЦГМС сообщал о том о повышенном температурном фоне в регионе, который продержится до 24 ноября.

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Период аномального тепла в Пермском крае завершится 25 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского ЦГМС. «Период аномального тепла завершится 25 ноября», — предупреждают синоптики. В предстоящую субботу, 23 ноября, характер погоды в крае будет определять фронтальный раздел. Он принесет небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем воздух прогреется до 4 градусов Цельсия, а ночью похолодает до минус 4 градусов. 24-25 ноября преимущественно без осадков, до плюс 3 градусов днем и до минус 4 градусов в ночные часы. Типичный для конца ноября температурный фон установится с 26 ноября, прогнозирует Пермский ЦГМС: ночью будет не выше минус 10 градусов, а днем не выше минус 2 градусов Цельсия. Ранее Пермский ЦГМС сообщал о том о повышенном температурном фоне в регионе, который продержится до 24 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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