Стало известно, сколько пермяки готовы потратить на новогодние подарки

Пермяки готовы потратить на новогодние подарки на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом говорят результаты опроса аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
«Пермяки в этом году на новогодние подарки готовы потратить 16,1 тыс рублей, что на 2,1 тыс рублей, больше, чем в прошлом. Дарить подарки на новый год будут 8 из 10 опрошенных. 67% из них планируют подарить что-то родственникам, 35% — любимым, 23% — друзьям, а 15% — себе. 13% опрошенных хотят порадовать коллег. Каждый седьмой респондент сказал, что не будет никому дарить подарки», — сообщается в исследовании.
Мужчины реже, чем женщины, дарят подарки, но их расходы почти в полтора раза больше: 20 000 рублей против 14 500 рублей у женщин. Молодежь до 35 лет чаще дарит подарки своим партнерам (46%), друзьям (41%) и себе (18%), и их средний чек также выше. В то же время россияне в возрасте 35-45 лет чаще радуют родственников (70%). Чем выше доход, тем реже люди покупают подарки для друзей и чаще для своих партнеров.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что больше половины пермяков готовы помогать своим взрослым детям. За помощь в разумных пределах выступают 68% женщин и 59% мужчин Перми. Помогать детям всем возможным готовы 21% мужчин и 13% женщин. Причем родители несовершеннолетних детей склонны поддерживать помощь в разумных пределах. А родители детей старше 18 лет в полтора раза чаще выступают за поддержку в любых обстоятельствах.
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