В Екатеринбурге резко сократился выбор квартир на «вторичке»

В Екатеринбурге количество квартир на вторичном рынке сократилось на 15% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартир стало меньше на 15%
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В Екатеринбурге количество квартир на вторичном рынке за год сократилось на 574 квартиры. Аналитику подготовили в АН «Этажи». 

«В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 574 квартиры (-15,04%)», — говорится в обзоре. Там же отмечается, что наибольшую долю рынка составили однокомнатные квартиры — 42,8% (1387 квартир), доля двухкомнатных квартир составила 38% (1231 квартира). 

Что касается районов, то наибольшее предложение вторичного жилья выявлено в Академическом (289 объектов), в районе Автовокзала (233 объекта) и на Уктусе (209 объектов). Меньше всего квартир предлагали к покупке в районах: Птицефабрика, Горный Щит и Новокольцовский.

Средняя стоимость одного квадратного метра с сентября увеличилась на 423 рубля (0,33%). За год же «квадрат» на вторичном рынке подорожал на 12,1 тысяч рублей (10,61%).

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В Екатеринбурге количество квартир на вторичном рынке за год сократилось на 574 квартиры. Аналитику подготовили в АН «Этажи».  «В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 574 квартиры (-15,04%)», — говорится в обзоре. Там же отмечается, что наибольшую долю рынка составили однокомнатные квартиры — 42,8% (1387 квартир), доля двухкомнатных квартир составила 38% (1231 квартира).  Что касается районов, то наибольшее предложение вторичного жилья выявлено в Академическом (289 объектов), в районе Автовокзала (233 объекта) и на Уктусе (209 объектов). Меньше всего квартир предлагали к покупке в районах: Птицефабрика, Горный Щит и Новокольцовский. Средняя стоимость одного квадратного метра с сентября увеличилась на 423 рубля (0,33%). За год же «квадрат» на вторичном рынке подорожал на 12,1 тысяч рублей (10,61%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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