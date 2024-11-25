Три депутата челябинского парламента пострадают из-за конфликта интересов

Три депутата заксобрания Челябинской области — Павел Жолобов, Дмитрий Сумин и Евгений Субачев получат взыскания за нарушение антикоррупционного законодательства. Голосование по этому вопросу состоится на ближайшем заседании парламента, он внесен в повестку дня.
«По результатам проверок комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами законодательного собрания Челябинской области, за соблюдением ограничений и запретов, связанных с депутатской деятельностью, и по урегулированию конфликта интересов установлен факт несвоевременной подачи уведомления о возможном конфликте интересов депутатами законодательного собрания Челябинской области Жолобовым П.П. и Суминым Д. В.; факт наличия конфликта интересов при исполнении Субачевым Е.В. полномочий депутата. О возможном конфликте интересов Субачев Е.В. комиссию не уведомлял», — говорится в пояснительной записке к проекту документа (имеется в распоряжении URA.RU).
По информации URA.RU, речь идет о трудоустройстве Жолобовым и Суминым своих жен помощниками друг к другу. Аналогично обстоит дело с Субачевым, с той лишь разницей, что супругу он оформил помощником к себе самому. Жолобов и Сумин входят во фракцию «Справедливой России», Субачев — единоросс.
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