Звездный режиссер из Екатеринбурга Федорченко выступил против закона Минкульта

Кинематограф страдает от любой цензуры, тем более от той, что запрещена Конституцией России. Такое мнение озвучил екатеринбургский режиссер Алексей Федорченко, отвечая на вопрос о законопроекте Министерства культуры РФ, который обяжет проверять фильмы на соответствие традиционным ценностям.
«С моей точки зрения, кинематограф вообще страдает от любой цензуры. А это цензура, которая запрещена Конституцией России. Не кино учит плохому. Я думаю, что кинематограф должен быть. Воспитывает в основном не кинематограф, а все-таки семья и книги. Надо читать, надо читать детям, надо, чтобы они читали много. А кино — это уже вторично, это уже наносное», — поделился Федорченко в эфире ОТВ.
Ранее URA.RU писало о предложении Минкульта РФ проверять киноленты на соответствие традиционным ценностям. Директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко отмечал, что в законе четко пропишут пункты о соответствии проектов этому понятию.
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