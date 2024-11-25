25 ноября 2024

Звездный режиссер из Екатеринбурга Федорченко выступил против закона Минкульта

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Федорченко заявил, что не кино учит плохому
Алексей Федорченко заявил, что не кино учит плохому Фото:

Кинематограф страдает от любой цензуры, тем более от той, что запрещена Конституцией России. Такое мнение озвучил екатеринбургский режиссер Алексей Федорченко, отвечая на вопрос о законопроекте Министерства культуры РФ, который обяжет проверять фильмы на соответствие традиционным ценностям.

«С моей точки зрения, кинематограф вообще страдает от любой цензуры. А это цензура, которая запрещена Конституцией России. Не кино учит плохому. Я думаю, что кинематограф должен быть. Воспитывает в основном не кинематограф, а все-таки семья и книги. Надо читать, надо читать детям, надо, чтобы они читали много. А кино — это уже вторично, это уже наносное», — поделился Федорченко в эфире ОТВ.

Ранее URA.RU писало о предложении Минкульта РФ проверять киноленты на соответствие традиционным ценностям. Директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко отмечал, что в законе четко пропишут пункты о соответствии проектов этому понятию.

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Кинематограф страдает от любой цензуры, тем более от той, что запрещена Конституцией России. Такое мнение озвучил екатеринбургский режиссер Алексей Федорченко, отвечая на вопрос о законопроекте Министерства культуры РФ, который обяжет проверять фильмы на соответствие традиционным ценностям. «С моей точки зрения, кинематограф вообще страдает от любой цензуры. А это цензура, которая запрещена Конституцией России. Не кино учит плохому. Я думаю, что кинематограф должен быть. Воспитывает в основном не кинематограф, а все-таки семья и книги. Надо читать, надо читать детям, надо, чтобы они читали много. А кино — это уже вторично, это уже наносное», — поделился Федорченко в эфире ОТВ. Ранее URA.RU писало о предложении Минкульта РФ проверять киноленты на соответствие традиционным ценностям. Директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко отмечал, что в законе четко пропишут пункты о соответствии проектов этому понятию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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