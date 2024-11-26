26 ноября 2024

Правозащитницу из Екатеринбурга объявили в розыск, она покинула РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , мвд, полиция, правоохранительные органы, правоохранительная деятельность
Силовики ищут Яну Гельмель Фото:

Правозащитницу из Екатеринбурга Яну Гельмель объявили в розыск. Это следует из базы данных розыска МВД. Сейчас Яна находится за пределами России.

«Разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ», — следует из карточки. Для связи оставлен контактный номер отдела полиции Верхней Пышмы (Свердловская область).

По словам источника URA.RU, Гельмель могут вменять ч. 2 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Якобы она избила девушку, находясь в состоянии опьянения.

Гельмель — юрист. Работала в правозащитной организации «Правовая основа», основателем которой является правозащитник Алексей Соколов. В июле его арестовали по обвинению в распространении недостоверных фактов о деятельности свердловского ГУФСИН и демонстрации логотипа Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Сам Соколов свою вину отрицает, и считает, что работал на благо заключенных.

Яну объявили в розыск по статье Уголовного кодекса РФ
Яну объявили в розыск по статье Уголовного кодекса РФ

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Правозащитницу из Екатеринбурга Яну Гельмель объявили в розыск. Это следует из базы данных розыска МВД. Сейчас Яна находится за пределами России. «Разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ», — следует из карточки. Для связи оставлен контактный номер отдела полиции Верхней Пышмы (Свердловская область). По словам источника URA.RU, Гельмель могут вменять ч. 2 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Якобы она избила девушку, находясь в состоянии опьянения. Гельмель — юрист. Работала в правозащитной организации «Правовая основа», основателем которой является правозащитник Алексей Соколов. В июле его арестовали по обвинению в распространении недостоверных фактов о деятельности свердловского ГУФСИН и демонстрации логотипа Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Сам Соколов свою вину отрицает, и считает, что работал на благо заключенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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