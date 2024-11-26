Общество Правозащитницу из Екатеринбурга объявили в розыск, она покинула РФ. Фото 27 ноября 2024 в 11:59 Размер текста - 17 + Силовики ищут Яну Гельмель Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Правозащитницу из Екатеринбурга Яну Гельмель объявили в розыск. Это следует из базы данных розыска МВД. Сейчас Яна находится за пределами России. «Разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ», — следует из карточки. Для связи оставлен контактный номер отдела полиции Верхней Пышмы (Свердловская область). По словам источника URA.RU, Гельмель могут вменять ч. 2 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Якобы она избила девушку, находясь в состоянии опьянения. Гельмель — юрист. Работала в правозащитной организации «Правовая основа», основателем которой является правозащитник Алексей Соколов. В июле его арестовали по обвинению в распространении недостоверных фактов о деятельности свердловского ГУФСИН и демонстрации логотипа Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Сам Соколов свою вину отрицает, и считает, что работал на благо заключенных. Яну объявили в розыск по статье Уголовного кодекса РФ Скрин: база данных розыска МВД Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Правозащитницу из Екатеринбурга Яну Гельмель объявили в розыск. Это следует из базы данных розыска МВД. Сейчас Яна находится за пределами России. «Разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ», — следует из карточки. Для связи оставлен контактный номер отдела полиции Верхней Пышмы (Свердловская область). По словам источника URA.RU, Гельмель могут вменять ч. 2 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Якобы она избила девушку, находясь в состоянии опьянения. Гельмель — юрист. Работала в правозащитной организации «Правовая основа», основателем которой является правозащитник Алексей Соколов. В июле его арестовали по обвинению в распространении недостоверных фактов о деятельности свердловского ГУФСИН и демонстрации логотипа Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Сам Соколов свою вину отрицает, и считает, что работал на благо заключенных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям