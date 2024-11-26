Правозащитницу из Екатеринбурга Яну Гельмель объявили в розыск. Это следует из базы данных розыска МВД. Сейчас Яна находится за пределами России.
«Разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ», — следует из карточки. Для связи оставлен контактный номер отдела полиции Верхней Пышмы (Свердловская область).
По словам источника URA.RU, Гельмель могут вменять ч. 2 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Якобы она избила девушку, находясь в состоянии опьянения.
Гельмель — юрист. Работала в правозащитной организации «Правовая основа», основателем которой является правозащитник Алексей Соколов. В июле его арестовали по обвинению в распространении недостоверных фактов о деятельности свердловского ГУФСИН и демонстрации логотипа Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Сам Соколов свою вину отрицает, и считает, что работал на благо заключенных.
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