Женщины в Челябинске тратят на подготовку машин к зиме больше мужчин

Замена шин остается самой популярной процедурой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждая четвертая автоледи в Челябинске тратит более 20 тысяч рублей на подготовку машины к зиме. Среди мужчин-водителей только 14% готовы отдать такую сумму, сообщили 28 ноября URA.RU в пресс-службе сервиса «Опрос Авито».

«Каждая четвертая автоледи отдает за подготовку авто к зиме более 20 000 рублей. Такую сумму готовы потратить только 14% мужчин», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Самой популярной процедурой подготовки машины к зиме остается замена шин. Автоледи, зачастую, встают первыми в очередь в шиномонтаж.

Также 65% жителей Челябинска перед началом зимы заливают незамерзайку и 50% меняют моторное масло. В среднем жители Челябинска тратят на подготовку автомобиля к зиме около 15 тысяч рублей, каждый второй укладывается в 10 тысяч рублей.

С приходом зимы многие жители Челябинска реже моют машину или перестают это делать вовсе. Делать это регулярно продолжают только 43% опрошенных, добавили в «Опрос Авито».

С наступлением холодов важно заранее подготовить автомобиль к зимним условиям. В частности, заменить резину и стеклоочистители, проверить аккумулятор. Рекомендациями по подготовке транспортного средства к зиме поделился технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.