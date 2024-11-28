Женщины в Челябинске тратят на подготовку машин к зиме больше мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые мастерские в рамках реализации нацпроекта «Образование», соответствующие стандартам WorldSkills. Челябинск, шиномонтаж, ремонт автомобиля, автомастерская, автотранспорт, мастерская по ремонту, автотранспортный техникум, автосервис, автомобильный сервис
Замена шин остается самой популярной процедурой Фото:

Каждая четвертая автоледи в Челябинске тратит более 20 тысяч рублей на подготовку машины к зиме. Среди мужчин-водителей только 14% готовы отдать такую сумму, сообщили 28 ноября URA.RU в пресс-службе сервиса «Опрос Авито».

«Каждая четвертая автоледи отдает за подготовку авто к зиме более 20 000 рублей. Такую сумму готовы потратить только 14% мужчин», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Самой популярной процедурой подготовки машины к зиме остается замена шин. Автоледи, зачастую, встают первыми в очередь в шиномонтаж.

Также 65% жителей Челябинска перед началом зимы заливают незамерзайку и 50% меняют моторное масло. В среднем жители Челябинска тратят на подготовку автомобиля к зиме около 15 тысяч рублей, каждый второй укладывается в 10 тысяч рублей.

С приходом зимы многие жители Челябинска реже моют машину или перестают это делать вовсе. Делать это регулярно продолжают только 43% опрошенных, добавили в «Опрос Авито».

С наступлением холодов важно заранее подготовить автомобиль к зимним условиям. В частности, заменить резину и стеклоочистители, проверить аккумулятор. Рекомендациями по подготовке транспортного средства к зиме поделился технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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Каждая четвертая автоледи в Челябинске тратит более 20 тысяч рублей на подготовку машины к зиме. Среди мужчин-водителей только 14% готовы отдать такую сумму, сообщили 28 ноября URA.RU в пресс-службе сервиса «Опрос Авито». «Каждая четвертая автоледи отдает за подготовку авто к зиме более 20 000 рублей. Такую сумму готовы потратить только 14% мужчин», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Самой популярной процедурой подготовки машины к зиме остается замена шин. Автоледи, зачастую, встают первыми в очередь в шиномонтаж. Также 65% жителей Челябинска перед началом зимы заливают незамерзайку и 50% меняют моторное масло. В среднем жители Челябинска тратят на подготовку автомобиля к зиме около 15 тысяч рублей, каждый второй укладывается в 10 тысяч рублей. С приходом зимы многие жители Челябинска реже моют машину или перестают это делать вовсе. Делать это регулярно продолжают только 43% опрошенных, добавили в «Опрос Авито». С наступлением холодов важно заранее подготовить автомобиль к зимним условиям. В частности, заменить резину и стеклоочистители, проверить аккумулятор. Рекомендациями по подготовке транспортного средства к зиме поделился технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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