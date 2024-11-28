28 ноября 2024

Один из самых богатых депутатов Челябинска резко снизил цену на месторождение

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания. Челябинск , публичные слушания, рыльских виталий
Компания Виталия Рыльских объявила дисконт на песочный карьер Фото:

Компания депутата гордумы Челябинска Виталия Рыльских резко снизила цену на месторождение гравийно-песчаной смеси в Уйском районе Челябинской области. Как следует из объявления, за карьер и оснащенную оборудованием промышленную площадку просят на 100 млн рублей меньше от первоначальной цены.

«Продается Уйское месторождение гравийно-песчаной смеси, расположенное в Уйском районе в 4,5 км юго-восточнее поселка Речной. Месторождение с земельными участками площадью 453 га введено в эксплуатацию в 2014 году, лицензия на добычу действует до 2027 года. Цена комплекса — 60 млн рублей, возможен торг», — говорится в объявлении на сайте Avito.

В январе 2023 года данное месторождение гравийно-песчаной смеси выставили на продажу за 160 млн рублей. О причине дисконта не сообщается. Отмечается, что геологические запасы карьера составляют более 31 тысячи кубометров, что соответствует 62 годам работы.

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Компания депутата гордумы Челябинска Виталия Рыльских резко снизила цену на месторождение гравийно-песчаной смеси в Уйском районе Челябинской области. Как следует из объявления, за карьер и оснащенную оборудованием промышленную площадку просят на 100 млн рублей меньше от первоначальной цены. «Продается Уйское месторождение гравийно-песчаной смеси, расположенное в Уйском районе в 4,5 км юго-восточнее поселка Речной. Месторождение с земельными участками площадью 453 га введено в эксплуатацию в 2014 году, лицензия на добычу действует до 2027 года. Цена комплекса — 60 млн рублей, возможен торг», — говорится в объявлении на сайте Avito. В январе 2023 года данное месторождение гравийно-песчаной смеси выставили на продажу за 160 млн рублей. О причине дисконта не сообщается. Отмечается, что геологические запасы карьера составляют более 31 тысячи кубометров, что соответствует 62 годам работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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