Один из самых богатых депутатов Челябинска резко снизил цену на месторождение

Компания депутата гордумы Челябинска Виталия Рыльских резко снизила цену на месторождение гравийно-песчаной смеси в Уйском районе Челябинской области. Как следует из объявления, за карьер и оснащенную оборудованием промышленную площадку просят на 100 млн рублей меньше от первоначальной цены.
«Продается Уйское месторождение гравийно-песчаной смеси, расположенное в Уйском районе в 4,5 км юго-восточнее поселка Речной. Месторождение с земельными участками площадью 453 га введено в эксплуатацию в 2014 году, лицензия на добычу действует до 2027 года. Цена комплекса — 60 млн рублей, возможен торг», — говорится в объявлении на сайте Avito.
В январе 2023 года данное месторождение гравийно-песчаной смеси выставили на продажу за 160 млн рублей. О причине дисконта не сообщается. Отмечается, что геологические запасы карьера составляют более 31 тысячи кубометров, что соответствует 62 годам работы.
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