Россия нанесла самый массированный удар с начала года: карта СВО на Украине 29 ноября

ВС РФ осуществили самую массированую атаку по ВСУ в Харьковской области с начала 2024 года. Также в регионе удалось взять в плен четырех украинских десантников. С помощью оснащенного тепловизором дрона удалось запечатлеть кадры пленения бойцов ВСУ. Также российские силы нанесли удар по Одессе, в результате которого было ликвидировано 72 украинских военнослужащих. Последние новости и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Харьковское направление
За последние сутки российские военные осуществили самую масштабную комбинированную атаку текущего года по объектам ВСУ и энергетической инфраструктуре в Харькове и области. Об этом агентству ТАСС сообщил военный аналитик Андрей Марочко.
По его словам, в рамках операции против бойцов ВСУ и двойного назначения объектов, а также энергетической системы и логистических цепей было применено множество высокоточных ракет дальнего радиуса действия, как воздушного, так и наземного базирования, модернизированные авиационные бомбы разной мощности, артиллерийские боеприпасы и ударные беспилотные летательные аппараты. Атаки различной интенсивности продолжались на протяжении суток.
Марочко также подчеркнул, что атаки негативно сказались на обороноспособности украинских войск. В частности, были зафиксированы сбои в управлении войсками, панические настроения среди украинских подразделений, проблемы с логистикой и другие обстоятельства, которые можно расценить как благоприятные для российских военных.
Кроме того, в ночь на 29 ноября в Харьковской области четверо десантников из состава ВСУ были взяты в плен российскими войсками. Украинские военнослужащие отказались от сопротивления и передали в распоряжение российских сил свою долговременную огневую точку. В сети также появились видеоматериалы, демонстрирующие момент пленения.
Кураховское направление
Разведывательные подразделения Южной группировки войск прервали процесс ротации ВСУ на Кураховском направлении. Операцию успешно осуществили солдаты специального назначения из 51-й гвардейской общевойсковой армии с использованием дронов FPV. Согласно информации Минобороны РФ, российские операторы беспилотной авиации различного типа выполняют задачи в непрерывном режиме, круглосуточно.
Курское направление
Российские военные предложили украинским силам, находящимся в подвале одного из домов в приграничной зоне Курска, сложить оружие и сдаться в плен. На опубликованных ТАСС кадрах видно, как российский солдат подходит к входу в подвал и обращается к укрытым там украинским военным: «Мужики, вам все верно говорят. Сдавайтесь по-хорошему. Никто вас не тронет. Сдадитесь в плен по-человечески, [вас] накормят-напоят. Думайте, парни — у вас пять минут времени».
Кроме того, видео показывает здания, пострадавшие в результате боевых действий, включая местную школу и детский сад. Также в материалах есть сцена, где бойцы осматривают интерьер одной из боевых машин американского производства, предположительно, бронетранспортера.
Кроме того, по данным Минобороны, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С ВКС РФ обеспечивали защиту авиационных ударных групп, атакующих цели ВСУ в приграничных секторах Курской области. Одному из истребителей с использованием авиационного вооружения удалось выявить активность радиолокационной станции ПВО противника.
Помимо этого, артиллерийский расчет гаубицы Д-30 успешно поразил группу украинских военных. Это произошло после того, как было выявлено их присутствие в одном из промышленных зданий Кореневского района Курской области. После попадания в здание украинские военные покинули его и начали отход. Однако последующие два выстрела из гаубицы уничтожили отступающую пехоту. Артиллерийский огонь велся на расстоянии более восьми километров.
Ореховское направление
Ночью артиллерийские подразделения группировки «Днепр», оснащенные системами «Град», осуществили обстрелы позиций ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил командир артиллерийского расчета с позывным «Спорт» в беседе с журналистами. По его словам, сначала проводится корректировка огня с помощью трех снарядов, чтобы уточнить координаты цели, а затем выпускается основной залп — 10-15 снарядов.
Офицер отметил, что ключ к успешным действиям — это хорошо отлаженная работа и мобильность: артиллерийские расчеты должны быстро занимать новые позиции, производить развертывание, нацеливание и быть готовыми к немедленному началу обстрела. Он также добавил, что расчетам приходится заранее изучать местность для выбора позиций и их маскировки, что позволяет ударять по противнику неожиданно и с минимальной дистанции от линии фронта. После выполнения задачи артиллерийские подразделения быстро покидают позицию. Перезарядка происходит в удаленных районах.
Удар ВС РФ по Одессе
По информации Минобороны России, в результате ракетного обстрела, осуществленного при помощи комплекса «Искандер», по объекту временной дислокации подразделения ВСУ в Одессе уничтожено 72 члена личного состава. В числе ликвидированных также находятся девять французских инструкторов и специалистов по техническому обслуживанию.
Атака ВСУ на Ростовскую область
Системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В северо-западной части региона с помощью средств радиоэлектронной борьбы было уничтожено и нейтрализовано 30 украинских беспилотников.
Губернатор добавил, что в хуторе Масаловка Каменского района повреждена крыша одного из частных домов, однако в здании никто не проживает, и пострадавших нет. В слободе Дьячкино Тарасовского района в результате падения обломков на частное хозяйство произошло повреждение остекления жилого дома.
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