Бывший глава ОП Башкирии начал гасить долги

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На текущий момент долг Маргазулова* составляет 30 тысяч рублей
На текущий момент долг Маргазулова* составляет 30 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Бывший руководитель Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислав Мурзагулов (признан иноагентом в РФ) начал погашать накопленные задолженности. Это подтверждают документы, имеющиеся у РИА Новостей.

«У Мурзагулова было несколько задолженностей из-за неуплаты штрафов по административным правонарушениям. <...> Однако на 1 декабря у Мурзагулова остался лишь долг в 30 тысяч рублей», — передает РИА Новости. Задолженность Маргазулова изначально составляла свыше 54 тысяч рублей по двум административным штрафам. Кроме того, за несвоевременную оплату штрафов был начислен исполнительский сбор в размере более 1,5 тысячи рублей.

В декабре 2023 года Советский районный суд города Уфы вынес решение о признании Мурзагулова виновным. Его обвиняют в производстве или распространении материалов без обозначения их создания иностранным агентом.

*Маргазулов признан иностранным агентом в РФ

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Бывший руководитель Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислав Мурзагулов (признан иноагентом в РФ) начал погашать накопленные задолженности. Это подтверждают документы, имеющиеся у РИА Новостей. «У Мурзагулова было несколько задолженностей из-за неуплаты штрафов по административным правонарушениям. <...> Однако на 1 декабря у Мурзагулова остался лишь долг в 30 тысяч рублей», — передает РИА Новости. Задолженность Маргазулова изначально составляла свыше 54 тысяч рублей по двум административным штрафам. Кроме того, за несвоевременную оплату штрафов был начислен исполнительский сбор в размере более 1,5 тысячи рублей. В декабре 2023 года Советский районный суд города Уфы вынес решение о признании Мурзагулова виновным. Его обвиняют в производстве или распространении материалов без обозначения их создания иностранным агентом. *Маргазулов признан иностранным агентом в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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