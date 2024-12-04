Макрон назначит нового премьера в случае отставки правительства Франции

05 декабря 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Макрон не сможет принять Трампа во Франции из-за отставки правительства Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон готовит назначение нового премьер-министра в случае, если Национальное собрание выразит недоверие действующему кабинету Мишеля Барнье. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источник во французском правительстве. «Макрон намерен назначить главу правительства в течение 24 часов. Глава государства не хотел бы в эти выходные принимать в Париже [избранного президента США] Дональда Трампа, не имея правительства», — говорится в сообщении. Представитель фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» в законодательном органе Матильда Пано выразила требование отставки президента Эммануэля Макрона. Это заявление последовало после того, как парламент выразил недоверие кабинету министров под руководством Мишеля Барнье, что привело к его снятию с поста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит назначение нового премьер-министра в случае, если Национальное собрание выразит недоверие действующему кабинету Мишеля Барнье. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источник во французском правительстве. «Макрон намерен назначить главу правительства в течение 24 часов. Глава государства не хотел бы в эти выходные принимать в Париже [избранного президента США] Дональда Трампа, не имея правительства», — говорится в сообщении. Представитель фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» в законодательном органе Матильда Пано выразила требование отставки президента Эммануэля Макрона. Это заявление последовало после того, как парламент выразил недоверие кабинету министров под руководством Мишеля Барнье, что привело к его снятию с поста.