Макрон назначит нового премьера в случае отставки правительства Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит назначение нового премьер-министра в случае, если Национальное собрание выразит недоверие действующему кабинету Мишеля Барнье. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источник во французском правительстве.
«Макрон намерен назначить главу правительства в течение 24 часов. Глава государства не хотел бы в эти выходные принимать в Париже [избранного президента США] Дональда Трампа, не имея правительства», — говорится в сообщении.
Представитель фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» в законодательном органе Матильда Пано выразила требование отставки президента Эммануэля Макрона. Это заявление последовало после того, как парламент выразил недоверие кабинету министров под руководством Мишеля Барнье, что привело к его снятию с поста.
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