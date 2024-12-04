04 декабря 2024

Макрон назначит нового премьера в случае отставки правительства Франции

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон, stock
Макрон не сможет принять Трампа во Франции из-за отставки правительства Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит назначение нового премьер-министра в случае, если Национальное собрание выразит недоверие действующему кабинету Мишеля Барнье. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источник во французском правительстве.

«Макрон намерен назначить главу правительства в течение 24 часов. Глава государства не хотел бы в эти выходные принимать в Париже [избранного президента США] Дональда Трампа, не имея правительства», — говорится в сообщении.

Представитель фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» в законодательном органе Матильда Пано выразила требование отставки президента Эммануэля Макрона. Это заявление последовало после того, как парламент выразил недоверие кабинету министров под руководством Мишеля Барнье, что привело к его снятию с поста.

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Президент Франции Эммануэль Макрон готовит назначение нового премьер-министра в случае, если Национальное собрание выразит недоверие действующему кабинету Мишеля Барнье. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источник во французском правительстве. «Макрон намерен назначить главу правительства в течение 24 часов. Глава государства не хотел бы в эти выходные принимать в Париже [избранного президента США] Дональда Трампа, не имея правительства», — говорится в сообщении. Представитель фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» в законодательном органе Матильда Пано выразила требование отставки президента Эммануэля Макрона. Это заявление последовало после того, как парламент выразил недоверие кабинету министров под руководством Мишеля Барнье, что привело к его снятию с поста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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