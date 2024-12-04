04 декабря 2024

Самый большой ресторан грузинской кухни в ХМАО номинирован на престижную премию. Фото

Сургутский ресторан «ЮжанеГорожане» номинирован на премию «Пальмовая ветвь»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан «ЮжанеГорожане» отмечен в двух номинациях «Пальмовой ветви»
Ресторан «ЮжанеГорожане» отмечен в двух номинациях «Пальмовой ветви» Фото:

Сургутский ресторан «ЮжанеГорожане» номинирован на премию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» (по-другому ее называют ресторанным Оскаром — прим. URA.RU). Заведение оказалось в топе-100 лучших российских ресторанов и было отмечено в отдельной номинации за уникальный интерьер.

«„Топ-100 новых ресторанных концепций“ по версии премии „Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса“. В списке представлены рестораны из 28 городов России. Все они — интересные и креативные. <…> „ЮжанеГорожане“, Сургут», — сообщили со сцены ведущие церемонии премии. Трансляция опубликована в группе «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» в соцсети «ВКонтакте». Также ресторан отметили еще в одной номинации — «Интерьер года».

Ресторан открылся весной и стал самым большим среди других заведений грузинской кухни в ХМАО. Гостям предлагают попробовать десяток видов хинкали, сыры из собственной сыроварни и пышные хачапури. «Мы рады быть среди лучших ресторанов страны и достойно представлять город Сургут», — поделился с URA.RU управляющий ресторана «ЮжанеГорожане» Матвей Курлович.

Ранее URA.RU рассказывало про ресторатора из ХМАО Даниила Смирнова, который в 2023 году стал лауреатом премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Смирнов управляет рестораном «У Камелька» в Когалыме. Его достижения отметили в номинации «Восходящая звезда фуд-индустрии».

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Сургутский ресторан «ЮжанеГорожане» номинирован на премию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» (по-другому ее называют ресторанным Оскаром — прим. URA.RU). Заведение оказалось в топе-100 лучших российских ресторанов и было отмечено в отдельной номинации за уникальный интерьер. «„Топ-100 новых ресторанных концепций“ по версии премии „Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса“. В списке представлены рестораны из 28 городов России. Все они — интересные и креативные. <…> „ЮжанеГорожане“, Сургут», — сообщили со сцены ведущие церемонии премии. Трансляция опубликована в группе «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» в соцсети «ВКонтакте». Также ресторан отметили еще в одной номинации — «Интерьер года». Ранее URA.RU рассказывало про ресторатора из ХМАО Даниила Смирнова, который в 2023 году стал лауреатом премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Смирнов управляет рестораном «У Камелька» в Когалыме. Его достижения отметили в номинации «Восходящая звезда фуд-индустрии».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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