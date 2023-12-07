Ресторатор из ХМАО получил престижную премию «Пальмовая ветвь». Фото

07 декабря 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Управляющим рестораном «У камелька» Даниил Смирнов получил премию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» Фото: Александр Мамаев © URA.RU (фото из архива) Управляющий рестораном «У камелька» в Когалыме (ХМАО) Даниил Смирнов стал лауреатом премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» (по-другому ее называют ресторанным Оскаром — прим. URA.RU). Достижения ресторатора отметили в номинации «Восходящая звезда фуд-индустрии». Смирнов рассказал URA.RU, что не ожидал получить награду. «Очень радует, что наш город впервые так прозвучал. Для этого мы приложили много усилий и в плане кухни, и сервиса. Награда неожиданная, но приятная. Жюри отметило, что у нас хорошее качество продуктов, несмотря на небольшой город», — поделился с агентством Смирнов.



Ресторатор намерен развивать в регионе как гастрономию, так и ресторанный бизнес. «ХМАО пока что не особо известен с точки зрения гастрономии, нам бы хотелось изменить эту тенденцию, чтобы округ ассоциировался и с ресторанным бизнесом тоже. Также планируем обновить меню в заведении, увеличить позиции блюд национальной кухни», — добавил Смирнов.



Ранее URA.RU сообщало, что тюменский ресторан «Чум» занял первое место в номинации «PR-кампания года» на ежегодной премии рестораторов «Пальмовая ветвь» в Москве. За 2023 год команда тюменского ресторана и его кухня были участниками мероприятий по всей России, за что и были удостоены высокой награды. Управляющий рестораном «У камелька» в Когалыме Даниил Смирнов стал лауреатом премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» Фото: chef.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управляющий рестораном «У камелька» в Когалыме (ХМАО) Даниил Смирнов стал лауреатом премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» (по-другому ее называют ресторанным Оскаром — прим. URA.RU). Достижения ресторатора отметили в номинации «Восходящая звезда фуд-индустрии». Смирнов рассказал URA.RU, что не ожидал получить награду. «Очень радует, что наш город впервые так прозвучал. Для этого мы приложили много усилий и в плане кухни, и сервиса. Награда неожиданная, но приятная. Жюри отметило, что у нас хорошее качество продуктов, несмотря на небольшой город», — поделился с агентством Смирнов. Ресторатор намерен развивать в регионе как гастрономию, так и ресторанный бизнес. «ХМАО пока что не особо известен с точки зрения гастрономии, нам бы хотелось изменить эту тенденцию, чтобы округ ассоциировался и с ресторанным бизнесом тоже. Также планируем обновить меню в заведении, увеличить позиции блюд национальной кухни», — добавил Смирнов. Ранее URA.RU сообщало, что тюменский ресторан «Чум» занял первое место в номинации «PR-кампания года» на ежегодной премии рестораторов «Пальмовая ветвь» в Москве. За 2023 год команда тюменского ресторана и его кухня были участниками мероприятий по всей России, за что и были удостоены высокой награды.