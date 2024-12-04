04 декабря 2024

Власти ХМАО создали эвакуационную комиссию на случай боевых действий

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО утвердили эвакуационную комиссию на случай боевых действий, в ее состав вошли 16 человек
Власти ХМАО утвердили эвакуационную комиссию на случай боевых действий, в ее состав вошли 16 человек Фото:

Власти ХМАО создали эвакуационную комиссии на случай боевых действий. Постановление размещено на сайте окружного правительства.

«Эвакуационная комиссия ХМАО–Югры создана в целях планирования, обеспечения подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных, культурных ценностей и архивных документов в безопасные районы при опасностях, возникающих при военных конфликтах, угрозе их возникновения или в обстановке, сложившейся вследствие этих конфликтов, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения», — следует из постановления. Комиссия будет проводить заседания по мере необходимости.

В ее состав включены 16 человек. Среди них — чиновники окружного правительства, представители силовых ведомств и военкоматов. Источник URA.RU в окружном правительстве заявил, что такая структура появилась еще 12 лет назад. «Ее состав, порядок работы, положение были утверждены постановлением правительства автономного округа ещё в 2012 году. Сейчас принят обновлённый документ с новым составом и положением о комиссии», — прокомментировал инсайдер.

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Власти ХМАО создали эвакуационную комиссии на случай боевых действий. Постановление размещено на сайте окружного правительства. «Эвакуационная комиссия ХМАО–Югры создана в целях планирования, обеспечения подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных, культурных ценностей и архивных документов в безопасные районы при опасностях, возникающих при военных конфликтах, угрозе их возникновения или в обстановке, сложившейся вследствие этих конфликтов, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения», — следует из постановления. Комиссия будет проводить заседания по мере необходимости. В ее состав включены 16 человек. Среди них — чиновники окружного правительства, представители силовых ведомств и военкоматов. Источник URA.RU в окружном правительстве заявил, что такая структура появилась еще 12 лет назад. «Ее состав, порядок работы, положение были утверждены постановлением правительства автономного округа ещё в 2012 году. Сейчас принят обновлённый документ с новым составом и положением о комиссии», — прокомментировал инсайдер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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