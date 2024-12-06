Мультимодальный маршрут до «Завьялихи» запустят из Челябинска 14 декабря

06 декабря 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Добраться до «Завьялихи» станет проще Фото: Размик Закарян © URA.RU С 14 декабря в Челябинской области начнет работу новый горнолыжный мультимодальный маршрут, который свяжет Челябинск, Чебаркуль, Миасс и Златоуст с горнолыжным курортом «Завьялиха» около города Трехгорный. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Новый мультимодальный маршрут до ГЛК „Завьялиха“ запустят из Челябинска с 14 декабря. Маршрут будет работать по выходным и праздничным дням до 16 марта. Для перевозки будет задействован новый регулярный пригородный поезд сообщением Челябинск — Усть-Катав (курсирует по выходным и праздничным дням с 30 ноября)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Путь от Челябинска до Вязовой горнолыжники будут преодолевать на электропоезде ЭП2Д. Он отличается повышенной комфортностью, имеет кондиционеры, USB-порты для зарядки мобильных устройств. На Вязовой горнолыжники пересядут на автобус, расписание которого свяжут с графиком движения поезда. На автобусе уже они доберутся до «Завьялихи». Билеты на маршрут будут продаваться полными пакетами услуг, включающими проезд на поезде и автобусе, ски-пасс, прокат (этот пункт допускается исключить, тогда билет будет дешевле — прим. URA.RU), а также завтрак, добавили в ЮУЖД. К примеру, пакет «Автобус + ски-пасс + прокат + завтрак» для взрослого будет стоить 1 492 рубля. Для расчета стоимости полного пакета необходимо сложить цену проезда на поезде в обе стороны и прибавить стоимость нужного пакета, уточнили в ЮУЖД. Пригородный поезд №7105 будет отправляться с вокзала в Челябинске в 06:04 (время местное), прибывать на Вязовую в 11:14. Отправление автобуса от станции Вязовая — в 11:25, прибытие на курорт «Завьялиха» — в 12:05. В обратную сторону автобус из ГЛК «Завьялиха» отправится в 16:30. Поезд со станции Вязовая отъедет в 18:04 и прибудет в Челябинск в 23:05. Продажа билетов открывается за десять дней до даты поездки. Из Челябинска до горнолыжного курорта «Солнечная долина» ранее запустили мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина». Поезд запущен с 30 ноября, ходит по выходным и праздникам. Из Челябинска отправляется в 8:45. Обратный путь стартует в 16:20. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 14 декабря в Челябинской области начнет работу новый горнолыжный мультимодальный маршрут, который свяжет Челябинск, Чебаркуль, Миасс и Златоуст с горнолыжным курортом «Завьялиха» около города Трехгорный. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Новый мультимодальный маршрут до ГЛК „Завьялиха“ запустят из Челябинска с 14 декабря. Маршрут будет работать по выходным и праздничным дням до 16 марта. Для перевозки будет задействован новый регулярный пригородный поезд сообщением Челябинск — Усть-Катав (курсирует по выходным и праздничным дням с 30 ноября)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Путь от Челябинска до Вязовой горнолыжники будут преодолевать на электропоезде ЭП2Д. Он отличается повышенной комфортностью, имеет кондиционеры, USB-порты для зарядки мобильных устройств. На Вязовой горнолыжники пересядут на автобус, расписание которого свяжут с графиком движения поезда. На автобусе уже они доберутся до «Завьялихи». Билеты на маршрут будут продаваться полными пакетами услуг, включающими проезд на поезде и автобусе, ски-пасс, прокат (этот пункт допускается исключить, тогда билет будет дешевле — прим. URA.RU), а также завтрак, добавили в ЮУЖД. К примеру, пакет «Автобус + ски-пасс + прокат + завтрак» для взрослого будет стоить 1 492 рубля. Для расчета стоимости полного пакета необходимо сложить цену проезда на поезде в обе стороны и прибавить стоимость нужного пакета, уточнили в ЮУЖД. Пригородный поезд №7105 будет отправляться с вокзала в Челябинске в 06:04 (время местное), прибывать на Вязовую в 11:14. Отправление автобуса от станции Вязовая — в 11:25, прибытие на курорт «Завьялиха» — в 12:05. В обратную сторону автобус из ГЛК «Завьялиха» отправится в 16:30. Поезд со станции Вязовая отъедет в 18:04 и прибудет в Челябинск в 23:05. Продажа билетов открывается за десять дней до даты поездки. Из Челябинска до горнолыжного курорта «Солнечная долина» ранее запустили мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина». Поезд запущен с 30 ноября, ходит по выходным и праздникам. Из Челябинска отправляется в 8:45. Обратный путь стартует в 16:20.