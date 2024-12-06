Свердловская полиция перевыполнила план по задержанию мэров

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Отчет Мешкова перед депутатами заксо. Екатеринбург , мешков александр
Александр Мешков анонсировал задержание одного мэра, а арестовали двух Фото:

В Свердловской области за восемь месяцев задержали двух мэров — на одного больше, чем обещал весной глава областного главка МВД Александр Мешков. Последний — глава Дегтярска Вадим Пильников — был задержан вечером 5 декабря.

«По этическим соображениям, а также в интересах следствия, озвучивать фамилию я пока не буду. Скажу лишь одно, к сожалению, у нас есть информация, что в отношении очередного главы будет возбуждено уголовное дело», — заявил Мешков еще 26 марта, выступая перед депутатами регионального заксобрания.

В итоге 18 сентября был задержан мэр Артемовского Константин Трофимов, его обвинили в коррупции. По версии следствия, он получал взятки от директора муниципального детского лагеря и руководителя управляющей компании. Сам Трофимов вину отрицает и считает, что за его преследованием стоит местный коммерсант, с чьей незаконной деятельностью он долгое время боролся. На время следствия глава находится в СИЗО. Все новости о задержании Трофимова — в сюжете URA.RU.

Вечером 5 декабря был задержан глава Детгярска Вадим Пильников. За неделю до этого под арест отправили его заместителя по ЖКХ Андрея Ильина, обвинив в превышении полномочий. По версии следствия, он подписал документы о приемке водопровода после ремонта, хотя по факту работы выполнены не были. Пильникова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — речь о новой Audi Q6, которую ему якобы купил Ильин за то, чтобы тот закрывал глаза на нарушения. Свою вину Пильников признал, ему должны избрать меру пресечения.

Еще одно громкое задержание было в мае. Под арест отправили экс-главу Каменского района Сергея Белоусова. Обыски у него проходили еще летом 2023 года, в сентябре он ушел в отставку. Ему предъявили обвинение по двум статьям: незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вопросы к нему могли возникнуть из-за сомнительной сделки с тещей. Следствие еще продолжается.

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В Свердловской области за восемь месяцев задержали двух мэров — на одного больше, чем обещал весной глава областного главка МВД Александр Мешков. Последний — глава Дегтярска Вадим Пильников — был задержан вечером 5 декабря. «По этическим соображениям, а также в интересах следствия, озвучивать фамилию я пока не буду. Скажу лишь одно, к сожалению, у нас есть информация, что в отношении очередного главы будет возбуждено уголовное дело», — заявил Мешков еще 26 марта, выступая перед депутатами регионального заксобрания. В итоге 18 сентября был задержан мэр Артемовского Константин Трофимов, его обвинили в коррупции. По версии следствия, он получал взятки от директора муниципального детского лагеря и руководителя управляющей компании. Сам Трофимов вину отрицает и считает, что за его преследованием стоит местный коммерсант, с чьей незаконной деятельностью он долгое время боролся. На время следствия глава находится в СИЗО. Все новости о задержании Трофимова — в сюжете URA.RU. Вечером 5 декабря был задержан глава Детгярска Вадим Пильников. За неделю до этого под арест отправили его заместителя по ЖКХ Андрея Ильина, обвинив в превышении полномочий. По версии следствия, он подписал документы о приемке водопровода после ремонта, хотя по факту работы выполнены не были. Пильникова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — речь о новой Audi Q6, которую ему якобы купил Ильин за то, чтобы тот закрывал глаза на нарушения. Свою вину Пильников признал, ему должны избрать меру пресечения. Еще одно громкое задержание было в мае. Под арест отправили экс-главу Каменского района Сергея Белоусова. Обыски у него проходили еще летом 2023 года, в сентябре он ушел в отставку. Ему предъявили обвинение по двум статьям: незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вопросы к нему могли возникнуть из-за сомнительной сделки с тещей. Следствие еще продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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